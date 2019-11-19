İşte 2020 yılı asgari ücret zammı: Canlı yayında 2020 yılı asgari ücret zammı ve yeni asgari ücreti açıkladı...

Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2020 yılı yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılına sayılı günler kala; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, geçmiş yıllardaki asgari ücretlerle kıyaslayarak olası 2020 yılı yeni asgari ücret zammını, yeni asgari ücreti açıkladı.