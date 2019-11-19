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İşte 2020 yılı asgari ücret zammı: Canlı yayında 2020 yılı asgari ücret zammı ve yeni asgari ücreti açıkladı...

19.11.2019 | 10:04

Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2020 yılı yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılına sayılı günler kala; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, geçmiş yıllardaki asgari ücretlerle kıyaslayarak olası 2020 yılı yeni asgari ücret zammını, yeni asgari ücreti açıkladı.

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