Seda Akgül'den Hakan Ural'a cevap: Acilen kanıtlanmasını istiyorum | Video

Neler Oluyor Hayatta isimli programı birlikte sunan Hakan Ural ve Seda Akgül arasında sular durulmuyor. Seda Akgül'ün sosyal medya hesabından duyurduğu Neler Oluyor Hayatta programındaki işine son verildiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes nedenini merak ederken Seda Akgül'den bir de video geldi. Seda Akgül'ün Hakan Ural'ı ekmeğiyle oynamakla suçladığı video en çok konuşulanlardan oldu. Seda Akgül sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Türk örf ve adetlerine uymayan birkaç kez yaptığım davranışlar varmış bunların acilen kanıtlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.