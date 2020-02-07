Son dakika... Ankara'da kan donduran baba vahşeti! Liseli Şeyma Yıldız sevgilisi olduğu gerekçesiyle katledildi | Video

Ankara'da son dakika baba dehşeti! Şeyma Yıldız isimli genç kızı sevgilisi olduğu gerekçesiyle babası Harun Yıldız (51) tarafından kaçmaya çalışırken sokak ortasında katledildi! Katil baba Harun Yıldız, olayın ardından polise teslim oldu.