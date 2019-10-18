Antalya dalış eğitiminde bir asker şehit!

Dalış eğitimde rahatsızlanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Antalya'da Jandarma Su Altı Kurtarma Ekibi Hidayet Koyu'nda dalış eğitimdeydi. Dalış yapan askerlerden 4'ü rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerden 37 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.