Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ’ye kara propaganda!

Başkan Erdoğan’ın elinden Kültür Sanat Ödülü alan MFÖ grubuna sosyal medyadan büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya Hürriyet Gazetesi ve Ertuğrul Özkök de katıldı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Altınok'un o açıklamaları!