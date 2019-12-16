'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan müzik alanındaki ödülü Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubuna verdi. Mazhar Alanson'un yaptığı güzel konuşma geceye damgasını vurdu. Bu ödül töreni ile birlikte sosyal medya üzerinden MFÖ grubu üyelerini yönelik yoğun bir linç kampanyası başlatıldı. Başkan Erdoğan'ın elinden MFÖ'ye verilen bu ödülü hazmedemeyenler büyük bir kara propaganda başlatarak sanatçıları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu kampanyaya 'derin' Hürriyet gazetesi ile Ertuğrul Özkök de katıldı.