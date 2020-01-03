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Türkiye Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler “Libya’nın toprak bütünlüğünden yanayız”

03.01.2020 | 11:21

Türkiye Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, Fatih Atik ile yaptığı özel röportajda Libya tezkeresi hakkında açıklamalarda bulundu. İşler, Libya’da izledikleri politikaları ve sürecin işleyişinin nasıl olacağını aktardı.

Emrullah İşler; Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bugüne kadar izledikleri açık politika kapısı ile taraflara eşit mesafe de durduklarını belirtti.

Libya Siyasi Anlaşmasını da dikkat çeken İşler;

"Bu anlaşma ile aslında ülkedeki bölünmüşlük fiilen giderildi. Ancak Bu anlaşmayı destekleyen 17 ülke ve uluslararası kuruluşlar üzerlerine düşenleri yapmadılar. Ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesini engellediler. " ifadelerini kullandı.

Hafter'in silah ambargosunun Fransa ve Rusya gibi ülkeleri desteğiyle bugüne geldiğine değinen Libya Özel Temsilcisi İşler;

"4 Nisan'da top yekün bir saldırı başlattı. Ve bu dikta rejiminin yeniden gelmesini istediklerini açıkça ortaya koydu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA'DA ASKER BULUNDURMASI CAYDIRICILIK UNSURU OLACAKTIR."

Emrullah İşler; "Türkiye'nin Libya'da asker bulundurması en önemli caydırıcılık unsuru olacaktır." derken Atatürk'ün Libya'ya gidiş günlerini de hatırlattı.

"Temenni ederiz ki bu tezkere her iki ülke içinde hayırlara vesile olur. " diyerek sözlerini noktaladı.

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