Türkiye Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler “Libya’nın toprak bütünlüğünden yanayız”

Türkiye Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, Fatih Atik ile yaptığı özel röportajda Libya tezkeresi hakkında açıklamalarda bulundu. İşler, Libya’da izledikleri politikaları ve sürecin işleyişinin nasıl olacağını aktardı.

Emrullah İşler; Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bugüne kadar izledikleri açık politika kapısı ile taraflara eşit mesafe de durduklarını belirtti.

Libya Siyasi Anlaşmasını da dikkat çeken İşler;

"Bu anlaşma ile aslında ülkedeki bölünmüşlük fiilen giderildi. Ancak Bu anlaşmayı destekleyen 17 ülke ve uluslararası kuruluşlar üzerlerine düşenleri yapmadılar. Ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesini engellediler. " ifadelerini kullandı.

Hafter'in silah ambargosunun Fransa ve Rusya gibi ülkeleri desteğiyle bugüne geldiğine değinen Libya Özel Temsilcisi İşler;

"4 Nisan'da top yekün bir saldırı başlattı. Ve bu dikta rejiminin yeniden gelmesini istediklerini açıkça ortaya koydu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA'DA ASKER BULUNDURMASI CAYDIRICILIK UNSURU OLACAKTIR."

Emrullah İşler; "Türkiye'nin Libya'da asker bulundurması en önemli caydırıcılık unsuru olacaktır." derken Atatürk'ün Libya'ya gidiş günlerini de hatırlattı.

"Temenni ederiz ki bu tezkere her iki ülke içinde hayırlara vesile olur. " diyerek sözlerini noktaladı.