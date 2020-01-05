Alanya'da sır ölümler...Biri Alman uyruklu diğeri doktor iki kişi ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedenini bulundu. Ölen kadın doktorun başına darbe aldığı, alman uyruklu bir erkeğin ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerinde mahallede bulunan bir eve giden Jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı Doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu.