Alanya'da sır ölümler...Biri Alman uyruklu diğeri doktor iki kişi ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedenini bulundu. Ölen kadın doktorun başına darbe aldığı, alman uyruklu bir erkeğin ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerinde mahallede bulunan bir eve giden Jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı Doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
00:59
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı 05.01.2020 | 14:30
02:06
Su samurları Pülümür Çayı'nda avlanırken görüntülendi 05.01.2020 | 11:58
07:06
Sarıkamış şehitleri için eksi 10 derecede saygı yürüyüşü 05.01.2020 | 11:19
00:47
Meteoroloji uyardı! Buzlanma ve yağış etkisini gösterecek! 05.01.2020 | 10:52
00:37
Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, yakalanınca böyle kaçtılar 05.01.2020 | 10:34
00:28
Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, vicdan yapıp geri bıraktı 05.01.2020 | 09:54
01:29
Ataşehir’de 1.5 yaşındaki bebek 20. kattan düşerek hayatını kaybetti 04.01.2020 | 18:15
00:39
Duvara çarparak durabilen otomobil apartmanın bahçesine düştü 04.01.2020 | 18:15
03:52
Karda yiyecek arayan dağ keçileri böyle görüntülendi 04.01.2020 | 18:15
02:08
İstanbul Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu! 04.01.2020 | 16:35
00:31
01:24
07:14
Liseli öğrenciler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı 04.01.2020 | 15:15
01:40
00:56
İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde zincirleme kaza! 04.01.2020 | 12:35
00:15
02:38
İstanbul Arnavutköy'de dehşet bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı! 04.01.2020 | 10:12
01:04