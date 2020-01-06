Web TV Yaşam Sibel Ünli'nin babası ve abisinden flaş açıklamalar! "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok"

Sibel Ünli'nin babası ve abisinden flaş açıklamalar! "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok"

06.01.2020 | 15:42

İstanbul Samatya'da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sibel Ünli'nin babası Zeki Ünli ve ağabeyi Aydın Ünli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Güngören Köyiçi'nde bulunan Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli, ?Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, 'bir aydır kayıp'. Yalan. Bizim evimiz Muş'ta var, Bursa'da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır. Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz" şeklinde konuştu.


Baba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna, "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür, burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi.


"BU BİZİ GERÇEKTEN ÇOK ÇOK ÜZMÜŞTÜR"
Ağabey Aydın Ünli ise, "Bu günümüzde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir basın metni hazırladık" dedi. Ağabey Ünli, soru almayacağını da belirti.

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