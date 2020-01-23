Vatandaşların yaralandığı depremde yaşanan panik anı görüntüleri ortaya çıktı!
Merkez üssü Manisa Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem anı sırasında yaşanan panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 vatandaşın yaralandığı açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
00:51
Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü 22.01.2020 | 22:04
02:25
Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 22.01.2020 | 18:29
01:44
01:30
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 22.01.2020 | 18:29
05:51
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı 22.01.2020 | 18:29
02:04
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem 22.01.2020 | 18:29
01:25
Matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü! O anlar kamerada... 22.01.2020 | 17:16
03:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 22.01.2020 | 16:24
03:38
Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor 22.01.2020 | 13:25
11:58
05:57
03:15
05:57
05:17
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı 22.01.2020 | 10:07
01:34
01:20
Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi 22.01.2020 | 09:41
00:58
Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı 22.01.2020 | 09:37
01:21
Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 22 gözaltı kararı 22.01.2020 | 09:35
01:25
Ayet-el Kürsi dinle! Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 21.01.2020 | 14:58