Web TV Yaşam Vatandaşların yaralandığı depremde yaşanan panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

Vatandaşların yaralandığı depremde yaşanan panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

23.01.2020 | 09:06

Merkez üssü Manisa Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem anı sırasında yaşanan panik anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

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