İstanbul'da yağmur altında lüks ayakkabı için 'Şahane Cuma' izdihamı! Vatandaşların alışveriş mücadelesi kamerada..

İstanbul'da 2500 TL'lik ayakkabıların 'Şahane Cuma' indirimi ile 1500 TL'ye ineceğini duyanlar lüks ayakkabı mağazasının önünde izdihama sebep oldular. İstanbul Teşvikiye'de yağmura aldırış etmeden 2500 TL'lik ayakkabıların fiyatının düşmesini bekleyen vatandaşların mücadelesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı...

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde Şişli, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.