Zabıta denetimlerinde şok eden görüntü...6 yıl önce üretilen ürüne 2019 etiketi yapıştırmışlar!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki denetimlerinde bu kez çocukların rağbet ettiği ürünlere yönelik uygulama başlattı. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün 'İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin' talimatını verdiği zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki bakkal ve büfe tarzı işletmeleri denetleyerek, olası itirazlara karşı yaka kamerası kullanarak yaşananları an be an görüntüledi.





6 bin 423 paket ürün ele geçirildi

Zabıta karakolunda denetim ile ilgili brifing aldıktan sonra uygulamaya çıkan ekipler, akşam saatlerine kadar şehrin birçok farklı noktasına ulaştı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 423 paket bisküvi, çikolata, şekerleme, çiklet ve gofrete el konuldu. İlçe belediyeleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kayda alınırken, satışı yapan iş yeri ve toptancılara da yasal çerçeve dahilinde cezalar kesildi.





6 yıl öncesi ürünler ikinci bir etiketle yeni imal edilmiş gibi gösterilmiş

Denetimlerde bazı ürünlerin 6 yıl öncesi üretildiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını ön planda tutan zabıtanın sıkı incelemesi sonucu birçok ürüne ikinci etiket yapıştırılarak ürünün yeni imal edilmiş gibi gösterildiği belirlendi. İkinci etiketi kaldırarak altındaki asıl ürün kodlamasına bakan zabıta, iş yerlerine ve toptancılara yasal işlemin yanı sıra sözlü uyarıda da bulunarak insan sağlığını tehdit edecek yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi.