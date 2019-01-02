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Yalçın Hafızoğlu kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Yalçın Hafızoğlu kimdir? Devamı

Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.

'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.

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