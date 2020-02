Çin'den ithal edilen oyuncaklar için rahatlatan açıklama

Türkiye'deki oyuncak sektörü, dünya genelinde olduğu gibi özellikle yüksek teknolojili ürünleri Çin'den ithal ediyor. Ancak Çin'de ortaya çıkan korona virüsü, ithal edilen ürünlerle ilgili bazı soruları da beraberinde getirdi. Çin'in, Türkiye'deki oyuncak piyasasının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu, Çin'deki virüsün ithalatı etkilemeyeceğini ifade eden İZTO Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubundan İZTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, ülkeden getirilen ürünlerde herhangi bir virüs tehlikesinin bulunmadığını belirtti.



"Türkiye'de çok ciddi bir denetim sistemimiz var"

Özyiğit, Çin'den ithal edilen ürünlerin Türkiye'ye gelme ve dağıtım aşaması hakkında şu bilgileri verdi:

"Çin'den getirilen oyuncaklar konteynerle gelir. Konteynerlerin üretim aşaması en az 3 ay. Çin'de gümrüklemesinin yapılıp gemiyle Türkiye'ye gelmesi ise en az 30 gün sürüyor. Bilim adamları, korona virüsün kuru yüzeyde en fazla 4 saat yaşayabildiğini söylüyor. Türkiye'de çok ciddi bir denetim sistemimiz var. Sadece oyuncak değil, gelen her mal, akredite olmuş laboratuvarlarda teste gidiyor. Bugün oyuncakta uygulanan standartlar gıdada uygulanmıyor. Güvenli bir oyuncak ithalatımız var. Test belgeleri geldikten sonra 30 günlük bir gümrük işlemi süresi var. Mal, Türkiye'ye geldikten 60 gün sonra ithalatçının deposuna giriyor. İthalatçının dağıtım süresi de en az 90 gün. Virüsün en fazla 4 saat yaşadığını düşündüğümüzde herhangi bir tehlike yok. İnsanlar hızlı kargolarda bir tehlike olabileceğini düşünebilir. Ancak bugün en hızlı kargonun bile buraya ulaşması 3 gün. Bunun dışında Çin kaynaklı alışveriş sitelerinden alınan ürünler zaten 15 günde Türkiye'ye geliyor. Yani korkulacak bir durum yok."



"Milyonda bir bile risk yok"

Ebeveynlerin tedirgin olmamaları gerektiğini söyleyen Özyiğit, "32 yılımı bu sektörde geçirmiş iş adamı olarak çok net söylüyorum; virüsle alakalı veya virüsün dışında hiçbir tehlike yok. Milyonda bir bile risk yok. Bu durum sonucunda ithalatta bir azalma söz konusu olmaz. Bütün dünyada oyuncak üretimi Çin'de. Lisanslı olan, dünya devi olan firmaların bile kendi ülkesinde üretimi yok; malı Çin'de üreterek ülkesine getiriyor. Bu yüzden ürünler Çin'den gelmeye devam edecek. Türkiye'de oyuncak üretimi var ancak bu ürünler yüksek teknolojili ürünler değil. Plastik grubu ürünlerin büyük bir bölümü Türkiye'de üretiliyor. Ancak elektronik oyuncaklar Çin'den geliyor ve Çin'den gelmek zorunda. Bütün dünya Çin'den ithalat yaparak piyasalarında satışını sağlıyorlar" diye konuştu.



"Merdiven altı ürünlere dikkat"

Virüsle ilgili bir sorun olmayacağını ancak tüketicilerin bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, "Tüketicinin şuna bakması lazım; her sektörde olduğu gibi oyuncak sektöründe de 'merdiven altı' dediğimiz kanun dışı ürünler olabilir. Ebeveynler, oyuncakların üzerinde ithalatçının adres ve bilgilerini bulunduğu, CE işareti olan ürünleri almalı" dedi.



"Çin'in kurban edildiğine inanıyorum"

Özyiğit ayrıca, Çin'de ortaya çıkan virüsün akıllarda soru işareti bıraktığını savunarak şöyle konuştu:

"Benim şahsi düşünceme göre, bu virüs belki korkulması gereken bir virüs ama dünya Çin'i virüsle birlikte feda etti gibi geliyor. Bildiğimiz gibi dünyada ticaret savaşları var. Dünyada her yıl yarım milyon insan gripten ölüyor. Dünyada zatürre ve türevlerinden 4 milyon insan ölüyor. 2018'de Amerika'da gripten 82 bin kişi öldü. Çin'deki sayının çok çok üstünde ölümler oluyor. Bu virüs önemli bir virüs ama Çin'in kurban edildiğine inanıyorum. Arkadaşlarımız, 'Çin'den evrak gelecek, sıkıntı olur mu?' diye arıyor. Bir ülkeye zarar vermek için yapılmış planlı bir şeymiş gibi geliyor. Çin'de her yıl zaten 1.5 milyon insan gripten ölüyor. Burada bir soru işareti var."

