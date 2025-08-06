SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 AĞUSTOS 2025 | Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Sayısal Loto'da 6 Ağustos 2025 çekilişi gündemde. Büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran vatandaşlar, çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve bilet sorgulama işlemlerini araştırıyor. Sayısal Loto'da kazanan numaralar belli oldu mu, sonuçlar erişime açıldı mı?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
İşte, 6 Ağustos 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar:
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.