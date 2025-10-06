Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 6 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar burada!
Giriş Tarihi: 6.10.2025 21:43

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 6 Ekim 2025 tarihli çekiliş sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte, detaylar...

Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için gözler 6 Ekim 2025 sonuçlarında. Bilet sahipleri, kazandıran numaraları öğrenmek için MP Online sorgulama ekranını araştırıyor. İşte Sayısal Loto sonuçlarına dair merak edilen detaylar…

6 EKİM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

