SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 6 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar burada!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için gözler 6 Ekim 2025 sonuçlarında. Bilet sahipleri, kazandıran numaraları öğrenmek için MP Online sorgulama ekranını araştırıyor. İşte Sayısal Loto sonuçlarına dair merak edilen detaylar…
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.