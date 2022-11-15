Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Kasım 2022 Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için şans oyunu sevenler bekleyişe geçti. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi 15 Kasım 2022 salı günü yapılacak. Vatandaşlar, Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango canlı ile Süper Loto bilet sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
15 Kasım 2022 Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.