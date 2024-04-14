Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayında!
Giriş Tarihi: 14.4.2024 19:01

Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayında!

Süper loto sonuçları 14 Nisan 2024 çekilişi ile ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV canlı yayınında belli oluyor. Haftanın son çekilişinde büyük ikramiye sahipleriyle buluşuyor. Milli Piyango Online adresi üzerinde yapılan canlı yayının ardından sahipleri ile buluşacak büyük ikramiye bugü talihlisini 29.407.306 TL'nin sahibi yapacak. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar.

Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayında!

Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024 çekilişi gündemdeki yerini aldı. 29.407.306 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numarala canlı yayının ardından belli oluyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın son süper loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapıyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

14 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar..

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NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayında!
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