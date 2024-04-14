Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayında!

Süper Loto sonuçları 14 Nisan 2024 çekilişi gündemdeki yerini aldı. 29.407.306 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numarala canlı yayının ardından belli oluyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın son süper loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapıyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…
14 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
İşte, şanslı numaralar..
NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: