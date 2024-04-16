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Giriş Tarihi: 16.4.2024 18:12

Süper Loto sonuçları 16 Nisan Salı! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 16 Nisan 2024 tarihi için sorgulanıyor. 6 şanslı rakamı bilenin 34,1 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacağı çekiliş için araştırmalar hız kazandı. Bugünün Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebilecek. Bu kapsamda MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 16 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 16 Nisan Salı! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi 16 Nisan Salı bugün noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Kazandıran rakamlar bir bir MP TV ekranına yansıtılacak. Ardında 34,1 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 16 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

16 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 16 Nisan 2024 Salı yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli olacak.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları 16 Nisan Salı! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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