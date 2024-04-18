Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 18 Nisan Perşembe açıklanıyor! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.4.2024 19:07

Süper Loto sonuçları 18 Nisan Perşembe açıklanıyor! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada 3 kez Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi 18 Nisan 2024 tarihi için araştırılıyor. 6 şanslı rakamı bilen 39,2 Milyon TL tutarındaki ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Çekiliş için geri sayım devam ederken MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bugünün Süper Loto sonuçları ile kazandıran rakamlar Milli Piyango Online www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 18 Nisan Perşembe açıklanıyor! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Nisan Perşembe bugün gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı yayın üzerinden takip edilecek. MP TV ekranı aracılığıyla kazandıran numaralar tek tek şans oyunu severlere duyurulacak. Ardında 39,2 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 18 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

18 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 18 Nisan 2024 Perşembe yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır.

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları 18 Nisan Perşembe açıklanıyor! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA