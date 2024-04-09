Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2024 açıklandı! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

9 Nisan 2024 Salı akşamı çekilen çekilişin sonuçları MP TV ekranında takip ediliyor. Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen günün büyük ikramiyesinin kazananı oluyor. Süper Loto'da bugün kazandıran numaralar talihlisini 20.583.503 TL'nin sahibi yapacak. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar.
9 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
İşte, şanslı numaralar...
NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: