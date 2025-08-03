SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 3 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Haftanın en çok takip edilen oyunlarından biri olan Süper Loto'nun 3 Ağustos 2025 Pazar çekilişi gündemde. MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevriliyor. Talihliler arasında olup olmadığını öğrenmek isteyenler için bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar ne oldu?