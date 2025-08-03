SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA: 3 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Haftanın en çok takip edilen oyunlarından biri olan Süper Loto'nun 3 Ağustos 2025 Pazar çekilişi gündemde. MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevriliyor. Talihliler arasında olup olmadığını öğrenmek isteyenler için bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar ne oldu?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Ağustos 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla duyuruluyor.
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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.