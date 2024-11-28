SÜPER LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 28 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 28 KASIM 2024

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 28 Kasım Perşembe günü için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oldu.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı: