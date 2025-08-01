Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 31 Temmuz Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 1.8.2025 07:33 Son Güncelleme: 1.8.2025 07:33

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 31 Temmuz Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

31 Temmuz Perşembe gecesi Süper Loto çekilişi öncesindeki heyecan dorukta! Milli Piyango TV’de canlı olarak yayınlanacak bu çekiliş, büyük ödülün sahibini merak edenleri ekran başına kilitleyecek. Haftada üç kez yapılan bu popüler şans oyununa katılanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için biletlerini hazır ediyor. Peki, 31 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 31 Temmuz Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından yoğun bir ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını deneyen oyunseverler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına takip ediyor. Haftada üç gün düzenlenen bu heyecanlı oyunun ilk çekilişi büyük bir merakla bekleniyor. 31 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?

31 TEMMUZ SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

31 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

Süper Loto kazandıran numaraları:

7-27-41-47-51-60

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 31 Temmuz Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama
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