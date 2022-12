CHP'nin Türk siyaset hayatına orijinal bir buluşmuş gibi soktuğu 6'lı masa, seçmene güven vermeyen çocuksu bir evcilik oyununa dönüştü.

Zaten 6'lı masanın sadece adı kaldı. Bildiğiniz gibi masanın 4 üyesinin oyu yüzde 1 bile değil. Katıldıkları 10 toplantıdan bir sonuç çıkmaması, yeni ihtiyaçları doğurdu. Akşener ile Kılıçdaroğlu artık 2'li masa etrafında toplanıyor. Davutoğlu bu durumdan hayli rahatsız olmuş.

Geçen akşam Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesine dair detaylar, CHP'ye yakın gazeteciler tarafından açıklanmaya başlandı. Kılıçdaroğlu yine, "Kaç kere söyleyeceğim, ikisi de görevinin başında" diyerek İmamoğlu ile Yavaş'ın önünü bir kez kesmiş.

"Ahmak" ve "Fena çarparım" sözlerini tuhaf bir şekilde sineye çeken Kılıçdaroğlu, "Akşener'le aramızda bir sorun yok" demiş ama kimin aday olacağı konusunda tek kelime etmemiş.

Kılıçdaroğlu'nun manevi oğlu İBB Başkanı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girerek gündemde kalmayı sürdürüyor. Soylu'dan gereken cevabı alsa da yıpranmamış biri gibi davranmaya devam edip adaylıktan geri adım atmıyor. Manevi babası Kılıçdaroğlu'nu 2023 yılında da üzmeye devam edecek gibi görünüyor.

Millet İttifakı'nda durum bu. Cumhur İttifakı'nda ise kavga ve polemik yok, hizmet ve yatırım var.



HER GÜN YENİ BİR MÜJDE

Çarşamba akşamı tüm Türkiye nefesini tutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına kilitlenmişti. Herhalde haber kanalları reyting rekoru kırmıştır. Erdoğan, Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorununu daha çözdüğünü açıkladı. Evet, 23 yıldır muhalefetin sakız gibi çiğnediği, seçim vaadi olarak kullandığı EYT meselesini çözmek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasip oldu. Ve EYT sorununun kökten çözülmesi tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Asgari ücrete rekor zamdan enerji kaynaklarındaki müjdelere, yeni yatırımlardan doğalgaz indirimine kadar her gün yeni bir müjdeyle toplumun karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaat etmiyor, gerçekleştiriyor. Yeminli Erdoğan düşmanları bile bu konuda hakkını teslim ediyor.

Muhalefet için çok zor bir durum bu. Neden mi? Erdoğan, muhalefetin bütün vaatlerini henüz rakibi ortada yokken gerçekleştirdi. Muhalefetin seçim vaadi olarak kullanacağı her şeyi elinden aldı. Geriye kuru hamasetten başka bir şey kalmadı.

Aslına bakarsanız, artık adayın da bir önemi kalmadı. Çünkü hiçbir adayın bu saatten sonra Erdoğan'la mücadele etmesi mümkün değil.