Her alanda jeo-politik bozgun yaşayan Amerikan küresel siyasetinde en büyük tehlike sıralamasında Çin hep en üstte yer alıyor. Barack Obama'nın iktidara gelmesiyle ABD, Ortadoğu yerine küresel hegemonya arayışının merkezine Asya-Pasifik'i yerleştirdi.

2009'dan bu yana "Pivot Asia/Asya'da oyunu kurmak" adı altında Çin'e karşı amansız bir savaş yürüten Amerikan yönetimi bütün çabalarına rağmen istediği sonucu almak şöyle dursun her alanda gerilemeye devam ediyor.

Zira Çin sadece ekonomik alanda değil askeri teknolojide de ABD'yi yakalayıp geride bırakmış durumda. Hipersonik füzeler, hayalet savaş uçakları, insansız hava araçları, uçak gemilerindeki gelişmiş fırlatma sistemleri ve donanma gemileri inşa etme kapasitesinde öne geçen Pekin, Amerikan askeri üstünlüğünü etkisiz hale getirmek için donanım ve yazılım alanında da ezber bozan adımlar atıyor.

***

Kuşku yok ki Çin'i askeri ve ekonomik anlamda bir tehdit olarak konumlandırmak ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyor. Bu yolla birçok ülkehaline geliyor. Çünkü ABD'nin dünya çapındabulunuyor.Ve bunların varlıklarının devam etmesi için de gerekçelere ihtiyacı var.Çin yönetimi ise 150ülke ilekurdu. Afrika 'dakidışında Pekin'in deniz aşırıaskeri bir üssü yok.Oysa dünya çapındaki üsleriyle ABD küresel güvenliği sağlamaktan çokyol açıyor, istikrar yerine. Bu nedenle ABD her alanda cazibesini ve gücünü kaybediyor.karşı bile çaresiz durumda.sonrada Çin ile stratejik ilişki kurma kararı aldı. ABD'nin milyar dolarlık rüşvetlerine ve siyasi tehditlerine aldırmayanbirer birer Çin ile diplomatik ilişkilerini güçlendiriyor. Çünküiyi biliyorlar.

***

Dünya, ABD'ninhezimete uğradığını,, Husileri altedemediğini veada ülkelerinin bile ABD'den yüzçevirdiğini görüyor.Çin ise ABD'nin aksine her alanda cazibe merkezi olarak yükselişte.dünyayı kasıp kavuran Çin kısa sürede Japonya , Almanya ve Güney Kore'yi sollayarak 1 numaralı otomobil ihracatçısı oldu.ABD'nin kısıtlamalarının durduramadığı Çin şu an ileri teknolojide dünyanın en büyük üretim gücü konumunda.sanayi üretimi yapıyor.1 milyar 425 milyonluk Çin, ABD'nin dört katından fazla nüfusa ve üç katı endüstriyel kapasiteye sahip. Çin her yılbilim, teknoloji, mühendislik ve matematikveriyor. ABD'nin 341 milyonluk nüfusundan daha büyük bir orta sınıf tüketici pazarına sahip.Çin'in çok kutupludünyadaki yükselişi giderek hızlanırkenABD'nin maruz kaldığı askeri,siyasi, ekonomik, teknolojik veise daha da derinleşiyor.Bütün bu verileri yorumlayanAmerikalı stratejistve ekonomistsonucuna varıyor. Yaniolmayacak duaya 'amen' diyor.