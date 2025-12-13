Progressive rock tarihine yön veren eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin, gitar virtüözü Steve Vai ve Tool'un efsanevi davulcusu Danny Carey ile güçlerini birleştirerek ilk kez aynı sahnede buluşuyor. Bu dört usta müzisyenin bir araya gelmesiyle doğan BEAT, 80'lerin ikonik King Crimson trilojisi Discipline, Beat ve Three of a Perfect Pair albümlerinin yaratıcı, modern ve ileri seviye bir yeniden yorumunu 2026 yazında sahneye taşıyor. Bu dört muhteşem müzisyen, Stagepass organizasyonuyla, 11 Temmuz 2026 gecesi bu turne kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak. Biletler, 12 Aralık Cuma saat:12.00'de satışta olacak.

Her biri kendi kuşağının ve enstrümanının sınırlarını yeniden tanımlamış isimlerden oluşan bu benzersiz kadro, yalnızca bir tribute projesi değil; King Crimson'ın çığır açan poliritmik yapısını, disiplinli minimalizmini ve devrim niteliğindeki gitar/davul kompozisyonlarını günümüzün teknik, ton ve sahne teknolojisiyle yeniden inşa eden bir üst düzey müzikal laboratuvar niteliği taşıyor.

Adrian Belew'in deneysel gitar teknikleri ve eşsiz vokal yaklaşımı, Tony Levin'in Chapman Stick ve bas gitar konusundaki yenilikçi virtüözitesi, Steve Vai'nin ileri teknik gitar dili ve armonik zenginliği ile Danny Carey'nin çok katmanlı, matematiksel davul anlayışı BEAT'in ses dünyasını olağanüstü bir seviyeye taşıyor.



Yapay zeka devreye girdi

Müzisyen Serenay Yıldız, geleneksel bir metni modern bir yorumla buluşturan yeni çalışması Gel Gör Beni'yi müzikseverlerle paylaştı. Sözleri Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü isimlerinden Yunus Emre'ye ait olan eser, bu kez çağın teknolojisiyle yeniden hayat buluyor. Şarkının müziği, yapay zekâ tabanlı üretim sistemi Suno AI kullanılarak oluşturuldu.

Geleneksel bir şiirin modern teknolojiyle harmanlanması, projeyi hem sanatsal hem de teknik açıdan dikkat çeken bir noktaya taşıyor. Projenin yaratıcı sürecinde Ceyhun Kırdemir hem art direktör hem de editör olarak yer aldı. Gel Gör Beni, klasik bir metnin yeni nesil bir yorumla buluştuğu bu özel yapısıyla dijital platformlarda yayına girdi.



Hedef sektöre yerli bir altyapı sunmak

Türkiye'nin yanı sıra Latin Amerika, Almanya, Yunanistan ve Orta Doğu'daki birçok yayın kuruluşuna da müzik desteği sağlayan ByBurak Sound Bank, Türkiye'de müzik sektörüne yeni bir altyapı kazandırmayı hedefliyor. Kurucu Burak Öksüzoğlu'nun uzun yıllara dayanan tecrübesiyle resmi olarak hizmete giren ByBurak Sound Bank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli müzik bankası olarak dikkat çekiyor.

Tension, drama, pop, jazz, elektronik, hip hop, Latin, world music, Türk anonim ezgileri ve klasik müzik dahil binlerce eseri tek platformda sunan müzik platformu, Türkiye'de gündüz kuşağı programlarının yaklaşık yüzde 90'ına müzik sağlayarak kısa sürede yayın dünyasında önemli bir rol üstlendi.

Projede Suat Aydoğan, Hayri Darar, Armağan Gökçe, Umut Apaydın gibi güçlü isimler yer alırken; dijital altyapı Yavuz Ayhan Önder, sosyal medya ise Şevket Kelepçe ve ekipleri tarafından yürütülüyor.