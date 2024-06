Ünlü oyuncu Will Smith, 2022 yılında düzenlenen Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla hafızalara kazınmıştı. Devlet Düşmanı, Ali, Siyah Giyen Adamlar, Ben Robot, Umudunu Kaybetme gibi bugüne dek rol aldığı filmlerle adından bahsettiren Smith, o tokat olayıyla tabiri caizse karizmayı çizdirmişti. Aynı ödül töreninde Kral Richard filmindeki performansıyla En İyi Oyuncu Oscar'ını kucaklaması bile, ona olan bakışları pozitife çevirmemişti. O zamandan bu zamana yaklaşık iki yıldır suskun olan Smith efsane film Bad Boys ile geri döndü. İlki 1995 yılında seyirci ile buluşan ve dünya çapında gişe rekorları kıran Sony Pictures yapımı Bad Boys serisinin dördüncü filmi Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç vizyondaki yerini aldı.









Yönetmenliğini bir önceki filmde olduğu gibi Adil El Arb ve Bilall Fallah'ın yaptığı isimli filmde Smith, başrolü yine Martin Lawrence ile paylaşıyor.

Dilimize Çılgın İkili olarak çevrilen 1995'teki serinin ilk filminde yolları kesişen ikili, bu süre boyunca kariyerlerinde önemli adımlar attılar. Ancak Mike Lowrey ve Marcus Burnett karakterlerine hayat verdikleri bu seri, onları geniş kitlelere tanıttı. Miami'de iki ortak narkotik detektifinin hikâyelerini konu alan aksiyon komedi türündeki ilk film seyirciden de büyük karşılık buldu ve film dünya çapında 141 milyon dolar hasılat elde etti. İlk filmin devamı yine Michale Bay yönetmenliğinde 8 yıl sonra çekildi. Çılgın İkili 2 de 2003'te 273 milyon dolar kazandı. Serinin üçüncü filmi ise 17 yıl aradan sonra geldi. Çılgın İkili 3 - Her Zaman Çılgın isimli film Ocak 2020'de vizyona girdikten sonra 426 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.









BU KEZ KAÇIYORLAR

Serinin dördüncü filmi, Mike Lowrey (Will Smith) ve Marcus Burnett'i (Martin Lawrence) şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya bırakıyor... Önceki filmde hayatını kaybeden Yüzbaşı Howard haksız yere uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham edilince, Çılgın İkili onun adını temize çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak gerçeği bulmaya yaklaştıkça, Mike ve Marcus'a iftira atılır ve artık başlarına kartel tarafından ödül konmuş kaçaklardır. Hem polisler tarafından takip edilen hem de kötü adamlar tarafından hedef alınan ikili, davayı çözmek için kanunların dışında ve kendi kurallarına göre çalışmak zorundadır. Burada onlara Mike'ın hapishaneden kaçan oğlu Aretas Armando da (Jacob Skipio) da yardım eder. Vanessa Hudgens'in Kelly rolüyle, Paula Nunez'in Rita rolüyle yeniden kadroda yer aldığı filmin kötü adamını ise Eric Dane canlandırıyor.

Hayranlarının heyecanla beklediği dördüncü film yine oldukça tempolu aksiyonu bol bir macera vaat ediyor. Ancak neredeyse 30 yıldır birlikte olan iki ortak artık yaşlanmaya başladıklarını görüyoruz filmde. Chris Bremner imzalı senaryoda Mike ve Marcus artık yaşlanma belirtileri gösteriyor. Hatta Marcus kalp krizi geçirip hayata geri dönüyor. Mike de eski formunda değil, o da kalple ilgili sorunlar panik atak krizleri yaşıyor. Zamana karşı koymayan ikili her ne olursa olsun ilk filmden bu yana tutan kimyaları sebebiyle, aralarındaki uyumu seyirciye geçirmeye başarıyorlar. Film ortalama bir seyri zevki sunsa da ikilinin uyumlu arkadaşlıkları sonsuza dek devam edeceğe benziyor.









ÖDÜLLÜ FİLMLER İSTANBUL MODERN'DE

Dünyaca ünlü sanatçı Olafur Eliasson'un Senin Beklenmedik Karşılaşman isimli Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapan İstanbul Modern, sinema tarafında da 2023'e damgasını vuran beş film ile sezonu sonlandırıyor. Film eleştirmenleri tarafından en iyiler arasına seçilen filmler, 'TOP 5' başlığıyla 13 Haziran'a kadar izleyicilerle buluşuyor.









Programda, Cannes'da kazandığı "Büyük Ödül"ün ardından Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görülen İlgi Alanı, Hayao Miyazaki'nin bu yıl Akademi Ödülleri'nde "En İyi Animasyon" seçilen Çocuk ve Balıkçıl öne çıkıyor. Natalie Portman ile Julianne Moore'u bir araya getiren ve Film Comment dergisi tarafından 2023'ün en iyi filmi seçilen Bir Skandalın Peşinde de izlemeyenler için iyi bir alternatif. Ayrıca usta yönetmen Martin Scorsese'nin Leonardo Di Caprio ve Robert De Niro'yu yıllar sonra buluşturduğu son epik filmi Dolunay Katilleri ve Romanya'nın Oscar adayı Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin de seçkide yer alan filmlerden.