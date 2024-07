Doğal enzim içeren süper besinlerle şişkinliğinizi yok edin

Vücutta fizyolojik olarak aniden ya da yaşla birlikte azalan enzim yetersizlikleri gaz, şişkinlik ve kabızlığın olmasında etkilidir. Ancak bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur. Ve bu besinleri tükettiğinizde sindirim sistemindeki sıkıntılar hafifler

Vücutta fizyolojik olarak aniden ya da yaşla birlikte azalan enzim yetersizlikleri gaz, şişkinlik ve kabızlığın olmasında etkilidir. Normalde tükürük bezlerimiz, mide, pankreas ve ince bağırsak mukozası yediğimiz yiyeceklerdeki karbonhidrat, protein ve yağların en küçük moleküllerine ayrılması için birçok çeşitte enzim salgılar. Bu enzimler vücutta kullanılır hale dönüşmesi için karbonhidrat, protein ve yağları en küçük parçalarına ayırır.

ana tip enzim vardır. Proteazlar proteini, amilazlar karbonhidratları, lipazlar ise yağ parçalar. İnce bağırsaklarımızda ise laktaz, maltaz ve sükraz gibi enzimlerde üretilir. Vücudumuz yeterli enzim üretemezse yiyecekleri sindiremeyiz, gaz, hazımsızlık, şişkinlik, yağlı dışkı, mikrobiyotada bozulma gibi semptomları gözleriz. Ancak güzel bir haberim de var. Bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur ve yendiğinde sindirim sistemindeki sıkıntıların hafiflemesini de sağlar.

Taze ananasta bromelian adlı proteaz enzimi bulunur. Bromelian ödem atmaz sindirimi rahatlatır, şişkinliği önler. Ara öğünlerde taze ananası meyve porsiyonu olarak tercih edebilir ya da yemek ardına dilimleyerek bol su içerek yiyebilirsiniz.

Taze ve baharat zencefil zingibain adlı bir proteaz içerir. Hazımsızlığı önler. Zencefil amilaz ve lipaz enzimlerinin de vücutta üretimini arttırır. Bunun için çorba ve sebze yemeklerine bol baharat olarak zencefil ekleyebilirsiniz. Taze zencefilli sebze suları hazırlamakta hazımsızlığı önlemektedir. Pancar, taze zencefil, domatesi katı meyve sıkacağından geçirip biraz taze limon suyu sıkarak hazırlanan şişkinlik giderici bu tarif hazımsızlığa da iyi gelecektir.









Kivide aktinidin proteaz enzimi bulunur. Kırmızı etlerin ve glutenli yiyeceklerin kolay sindirilmesini sağlar. Şişkinliği önler ve kabızlığı çözer. Meyve olarak 1 adet olgun ve yumuşak kiviyi bol su içerek yediğinizde bağırsaklar yumuşayacak ve kabızlık ortadan kalkabilecektir.

Taze ve kuru incir fisin adlı protez içerir. Bağırsak hareketlerini arttıran incir sindirim sistemini temizler, ürik asidi düşürür. ❙ Muz amilaz ve glikosidaz enzimlerinden zengindir. Şişkinlik için muz birebirdir. Şişkinlik yaşadığınız zaman 1 küçük boy muz yemeniz saatler içinde karında olan ve bağırsaklara doğru olan semptomun azalmasını sağlayacaktır.

Avokado lipazdan zengin bir besindir. Avokado hazımsızlık yaşayanlar için etkilidir. Özellikle yumurta ve kırmızı et gibi hazmı zor olan yiyeceklerin yanında yenildiğinde şişkinlik ve hazımsızlığı önler.

Pazarımızda mutfağımızda sık yemediğimiz papaya meyvesinde papain mangoda ise amilazlar bolca bulunur, sindirim sistemini rahat olmasını destekler.









SAĞLIKLI AMA ÇOK HIZLI KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI

Çok hızlı, kasları koruyarak, sadece yağ depolarını eritecek beslenme önerilerim geliyor. Doğru diyeti ve aktiviteyi planlarsanız su ve kas kaybetmez hızlı verdiğiniz kiloları hızlı almak değil geri de almazsınız. Açıklayacağım adımlar oldukça önemli;

1 Düşük kalorili bir yeme planında yeterli protein alımı zayıflarken kas kaybettirmez. Her öğünde hayvansal ve bitkisel toplamda 25-30 g protein bulundurun.

2 Öğünleriniz hem lif içeren hem de prebiyotik kaynağı olan doğal yiyeceklerden oluşsun.

3 Glisemik indeksi düşük besinlere öncelik tanıyın.

4 Öğünlerde daha az sağlıklı karbonhidrat planlayın.

5 Görünmez yağlar dediğimiz et, süt ve yumurtanın dışında yemeklere ve salatalara koyacağınız toplam zeytinyağı yağ miktarını günde 5 yemek kaşığını geçmeyin.

6 Yemekten önce 2 büyük bardak su için.









7 Düşük kalorili beslenme planında olan yiyecekleri 3 ana ve 1 ara öğüne dağıtın. Erken kahvaltı, günün tam ortası öğle yemeği ve erken akşam yemeği olarak zamanlamayı doğru ayarlayın.

8 Bel yağlarından kurtulmak ve düzenli zayıflamak için en az 20.000 adım atın. Yürüyüş olarak ise her gün 60-70 dakika olmalı.

9 Hızlı zayıflamak için güne kahveyle başlayın ve her gün 4 fincan kadar filtre kahveye yer verin.

10 Günde 6 bardak siyah çay, 2 şişe maden suyu ve öğünle beraber ya da yemek sonrasında 1 yemek kaşığı elma sirkeli su için.

11 Açlık hormonları dengesi için düzenli 7-8 saat uyku uyuyun.

12 Gece açlığını 12-14 saat tutun.

13 En son öğünü yatmadan en az 3 saat önce yapın.

14 Öğünler arası en az 4 saat bırakın.

15 Light ürünler, light içecekler, şekerli ve endüstriyel paket besinler tüketmeyin.









A1 VE A2 SÜT NEDİR? SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yaşam boyu süt içmek sağlıklıdır. Bugün bilimsel birçok araştırma yeterli süt ve süt ürünleri tüketiminin obezite, osteoporoz, kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kolon kanseri ve yaşlanmaya karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Sütte bulunan laktoz, kalsiyum, protein, A, D, B1 vitamini, konjuge linolenik asit, büyüme hormonu, immünoglobülinler, orta zincirli yağ asitlerinin bu hastalıkların önlenmesinde sinerjik etkisi olduğu bilinmektedir.

Hayvanlardaki genetik farklılıklar süt proteinlerinde farklılıklara neden olmaktadır. İnek, koyun, keçi ve manda sütleri kazein yoğunluklu; anne sütü, kısrak ve eşek sütleri ise albümin yoğunlukludur. Süt proteinlerinden kazeinin ise alfa, beta, gama gibi farklı formlarda bulunmaktadır. Kazeinin beta formu da A1 ve A2 olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır.

Özellikle sığırlarda mutasyona bağlı beta kazeinin A1 çeşidi mevcuttur. Koyun, keçi, eşek ve anne sütlerinde ise mutasyon gerçekleşmediği için kazein A2 şeklindedir. Yapılan çalışmalarda beta kazeinin A1 çeşidinin bazı hastalıklarla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Tip 1 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, otizm, şizofreni semptomları, nörolojik otizmin beta kazein ya da A1, A2 çeşitlerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Ancak genel olarak bu bahsedilen hastalıklar üzerine beta kazeinin A1 çeşidinin potansiyel risk yaratabildiği A2 formunun olumsuz bir etki yaratmadığı bildirilmektedir.

Süt sığırlarında genetik farka bağlı olarak bazı sığırlar sadece kazeinin A1 çeşidini üretirken bazıları da sadece A2 çeşidini üretebilmektedir. Yerli sığırlarımız olan birkaç ırkta sütün A1 kazeini düşük A2 kazeini daha fazla olduğu için insan sağlığınız olumsuz etki yaratan A1 kazeinin sindirimi sonucu oluşan beta kazomorfin 7 maddesi de oluşmadığı için sağlığa herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır.

Özellikle inek sütü alerjisi olanlar, şişkinlik ve karın ağrısı yaşayanların A2 beta kazein içeren süt tükettiklerinde bu olumsuz semptomların yaşanmadığı gösterilmiştir. Süte karşı alerjik reaksiyonları olan kişilerin A2 beta kazein üreten inek süt ve süt ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ederim.



HAFTANIN SAĞLIKLI MUTFAK BİLGİSİ

Özellikle kanserden ailenizi ve kendinizi korumak için mutfağınızda besinleri pişirirken ve saklarken kullanmanız gereken sağlığa faydalı birkaç püf noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

1 Alüminyum folyoyu yemek pişirmede kullanmayın. Alüminyum ısı ile temas ettiğinde yiyeceklere geçişi kolaylaşır. Sürekli kullanımı besinden fazla miktarda alüminyum almamızı sağlar. Alüminyum nörotoksik bir element olup Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara neden olabilmektedir.

2 Yiyecekleri pişirirken paslanmaz çelikten yapılan tencere ve düdüklü tencere kullanın. Bakır, demir ve alüminyum tencerelerde bu metaller ısı ile yiyeceğe geçiş sağlar. Toksiktir, kanserojenik olabilir. Ayrıca besinler bakır, demir ve alüminyum kaplarda pişirildiğinde birçok vitaminin kaybolmasını hızlandırır. Besinsel değeri en iyi koruyan tencere paslanmaz çelikten üretilmiş düdüklü ve çelik tencerelerdir.

3 Besinleri cam kaplarda saklamaya özen gösterin. Plastik kaplarda saklanan yiyeceklere kimyasal madde geçişinin arttığını unutmayın. Salça, turşu, zeytin dahil her türlü besini uzun süre saklamak için ağzı sıkı kapanan cam kaplar kullanmayı ihmal etmeyin.

4 Baklagilleri doğal bezden yapılan torbalar içinde saklanabilirsiniz. Serin ve kuru yerde 1 yıla kadar sağlıklı bir şekilde, küflenmeden, aflatoksin üremeden baklagilleriniz dayanıklılığını korur.

5 Zeytinyağını koyu renkli cam şişelerde, serin ve güneş ışığı görmeyen yerde muhafaza edin.