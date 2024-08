Artışa geçen kanserin şifası tabağınızda gizli

Yapılan son araştırmalar, 2050 yılında kanser vakalarının yüzde 90 oranında artacağını öngörüyor. Bunun sebeplerini kaleme aldım ama çözüme odaklanmamız lazım. Bu çözüm tabağımızda gizli. Bu arada çocuklarımızı unutmayalım. İşlenmiş yiyeceklerden uzak tutmanız onların geleceğine yapacağınız en önemli yatırımdır

İyi yaşamın sırrı tabağınızda, sofranızda, dolabınızda, mutfağınızda saklı. Sabah çiya tohumlu su, öğle öğününü yeme, tek öğün en iyisi gibi öneriler iyi yaşam için bir ipucu bile değil inanın. Yepyeni araştırmalar bakın yepyeni bulgular ile beslenmenin daha doğrusu iyi beslenmenin gücünü bize nasıl olduğunu hatırlatıyor. İyi yaşam kronik hastalık olmadan hayatı yaşamak demek. Cancer dergisinde 2050 yılında kanser vakalarının yüzde 90 oranında artacağı öngörülüyor. Özellikle erkeklerde kadınlara nazaran yüzde 85 daha fazla kanser olgularıyla karşılaşılacağı belirtiliyor. Sigara içmek, alkol kullanmak, sağlıksız beslenmek ve yürüyüş yapmamak kanser için temel risk faktörleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve yine akademik kalitesi yüksek dergide yayınlanmış araştırma işlenmiş endüstriyel besinleri sık ve fazla yiyen yeni kuşak kız ve erkeklerin ileride çocuklarında 20 çeşit kanser türünün de daha çok görüleceği belirtildi. Buradan çıkaracağımız en değerli mesajın doğanın bize sunduğu yiyecekleri tüketmenin önemini hep hatırlamamız gerekiyor diyebiliriz. Daha çok taze sebze, meyve, kuruyemiş, zeytinyağı, baklagil, tam tahıl içeren bir beslenmenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı gerçeğini de düşündüğümüzde sağlıklı tabak, doğal mutfak ve iyi kalite besinlerle beslenme hayatın en önemli hastalık koruyucu etmeni olduğunu da ifade edelim.









YAĞ YAKTIRAN, VÜCUDU ARINDIRAN SEMİZ OTU DİYETİ

Her geçen gün obezite sıklığı Türkiye'de artıyor. Doğru uygulanmayan zayıflama diyetleri hem bireyde besinsel yetersizlik yaratıyor hem de vücuttan yağ değil su ve kas yoğunluklu zayıflama olduğu için kısa sürede de verilen kilolar geri alınarak obezitenin olağan durumunun şiddetlenmesine yani daha fazla kilo alarak bireylerin toplumda dafa çok obezite vakası görülmesine neden oluyor. Bu sebeple sağlıklı besinlerden oluşan, düzenli öğünler içeren, endüstriyel şeker ve işlenmiş besinlerden arındırılmış beslenme planı ile az kalori alarak zayıflamak gerekiyor. Fakat kilo kaybı sırasında en sık karşılaşılan durum ise kilo duraksamaları ve dirençli gitmeyen kiloların oluşması. Bu durumda bazen ne yaparsanız yapın duraksama haftalar boyunca sürebiliyor ve dolayısıyla bu durum da motivasyon kaybı, hayal kırıklığı ve çabalıyorum hedefime ulaşamayacağım hissinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte tam bu kaotik durumda size vereceğim bu özel diyetim direnen kilonun kırılmasında size inanılmaz bir kilo verme hızına ulaşmanızda destek olacak diyebilirim. Bu diyetimin en önemli besini semizotu. Bu programı beş gün tüm öğünleri eksiksiz uyguladığınızda her dirençli kilo verimi safhasında tekrar ettiğinizde zayıflamanız devam edecektir bunu unutmayın derim.











TAZE SEMİZ OTUNUN TAM MEVSİMİ

Karaciğerdeki detoks enzimlerinin çalışmasını arttıran semizotu C vitamininden oldukça zengin olması sebebiyle zayıflarken kolajen sentezinin artmasını ve kan damarlarının içinin temizlenmesini de sağlar. Yani toksinlerin vücuda yapışmasını önler. Yaprakları E ve A vitamininden de zengindir. Piridoksin, niyasin ve riboflavin içermesiyle enerji metabolizmasını harekete geçiren en değerli sebzedir. 100 gramında 16 kalori vardır ve bolca yenildiğinde fazla enerji almayı da önleyeceği için zayıflarken doyana kadar yenilebilecek süper besindir. Karbonhidrat içeriği de düşük olan semizotu potasyum, magnezyum, selenyum açısından da değerli bir kaynaktır. Bu besin bileşenleri sayesinde yağların daha kolay kullanılmasını sağlayarak zayıflamayı da destekler. Semizotu yeşil yapraklı sebzeler içinde en yüksek omega 3 yağ asidi içeren sebzedir. Kolesterol ve trigliserit yüksekliğini hızlıca düşürür. Semizotu yaprakları glutatyondan zengindir. Antikanser özelliği olan glutatyon sayesinde semizotu kilo verirken kanserli hücrelerin detoksifikasyonunda da rol oynar.



DİRENÇLİ KİLOLARI KIRAN BESLENME PROGRAMINI UYGULARKEN...

Güne limonlu ılık su ile başlayın.

Acıktıkça filtre kahve veya siyah çay için.

Ana öğünlerden sonra 1 su bardağı ılık suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak için.

Her öğünde 2 su bardağı su tüketin.

Öğünler arası 4-5 saat mesafe bırakın.

Her gün 30-40 dakika yürüyün.









2024 YILINDA YAYINLANMIŞ TAPTAZE YENİ BİLİMSEL VERİLER

1 Düzenli süt ve kahve için. Araştırmalar hem süt içiminin hem kahveyi tüketmenin kolon kanserine karşı önemli derecede koruyucu olduğunu gösteriyor. Sütlü kahve bence en iyi seçenek. Günde 1-2 kere sütlü kahve tercih edin.

2 Kolesterol yüksekliği bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor. Yüksek kolesterol ateroskleroz için risk faktörüdür. Ve yeni araştırmalar demans yani bunamanın da bir nedenidir diyor. Kolesterolünüzü kontrol altında tutun.

Kan toplam kolesterol düzeyinizi 200 mg/dL'nin altında tutmaya özen gösterin. Ve iyi huylu kolesterol olarak adlandırılan damardaki temizlikten sorumlu HDL kolesterolünüz ise 45 mg/dL'nin üzerinde olsun. Kolesterolü düşürmek ve iyi kolesterolü arttırmak için balık, baklagil, kuruyemişler, tam tahıl, sebze ve meyveden zengin beslenin.

3 Kronik kabızlık sadece diyet lifi değil B1 vitamini eksikliğine bağlı da görülür. B1 vitamini eksikliği bağırsak hareketlerinin yavaşlamasını ve dışkının sertleşmesini sağlar. O nedenle bulgur gibi tam tahıllar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler, et, balık bol B1 vitamini içerdiği için yeterli yemek kronik kabızlığın oluşmasını önler.

4 Kakao içeriği yüksek çikolata kalbi korur, tansiyonu kontrol altına alır bunu biliyoruz. Ancak yeni çalışmalar kan şekerini de düşürdüğünü gösteriyor. Haftada 3-4 kez 20-30 g siyah çikolata yararlıdır.

5 Siyah çay içiminin yararlarını birkaç videomda anlatmıştım. Anlattıklarıma ek olarak yeni bilimsel yayınlarda siyah çayın depresyonu ve yumurtalık kanseri riskini azalttığı gösteriyor.

Günde 5-6 bardağı Türk çayı içmeye devam.



5 GÜNLÜK BESLENME PROGRAMI



KAHVALTI

Semizotlu Detoks Kefir 1 adet haşlanmış yumurta 5 tam ceviz Bol domates, salatalık, biber Semizotlu Detoks Kefir tarifi: 1 su bardağı kefir 1 avuç semizotu yaprakları 1 avuç taze dereotu 1 adet salatalık Yapılışı Tüm malzemeleri mutfak robotuna koyun ve iyice çekin. Detoks kefiriniz hazır.



ÖĞLE

Fırında 1 adet ev yapımı tavuk şiş Semizotlu Kurusoğanlı Detoks salatası

Semizotlu Kurusoğanlı Detoks Salatası tarifi: Malzemeler 2 kase semizotu yaprakları Yarım adet ince kıyılmış kuru soğan 1 diş ezilmiş sarımsak 1 adet ince kıyılmış domates 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı sumak Yapılışı Derin kaseye tüm mazlemeleri atın ve kaşıkla harmanlayın.



ARA ÖĞÜN

6 adet üçgen dilim karpuz veya 1 salkım siyah veya sarı üzüm. 1 avuç ceviz, badem, fındık karışımı...



AKŞAM

4 yemek kaşığı zeytinyağlı bulgurlu semizotu yemeği, 3 yemek kaşığı cacık Az yağlı çoban salatası