Finansta yenilikçi çözümlere startuplar öncülük ediyor

Bankacılık ve finans sektöründe yenilikçiliğin öncülüğünü startuplar yapıyor. Özellikle fintek (finansal teknoloji) sektörü, finansal hizmetlerde büyük dönüşümlere yol açmış ve geleneksel finans kuruluşlarını inovasyona zorluyor. Bankacılık, sigortacılık ve yatırım alanlarında startupların yarattığı etkiler. Dijital ödeme sistemleri, blockchain teknolojileri, robo-danışmanlık hizmetleri gibi alanlardaki yenilikler, girişimlerin finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeline en çarpıcı örnekler arasında. CB Insights'in "State of Fintech Q3'24" raporu, finansal teknoloji sektöründe önemli bir düşüşü ortaya koyuyor. Üçüncü çeyrekte fintech yatırımları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 25 azalarak 7.3 milyar dolara gerilediği görülüyor. Bu, 2017'den bu yana görülen en düşük çeyreklik yatırım seviyede gerçekleşiyor.



YATIRIMLAR DÜŞTÜ

Yatırım sayısı da yüzde 16 düşerek 753'e indi. Ancak, ortalama yatırım tutarı 12.7 milyon dolar civarında sabit kaldı. Bu da yatırımcıların daha seçici ve büyük meblağlı yatırımlara yöneldiğini gösteriyor. Özellikle, dijital varlık şirketleri erken aşama yatırımlarında dikkat çekmektedir. Kripto ve blockchain odaklı fintekler, en büyük 10 tohum ve en büyük 10 Seri A yatırımlarının yaklaşık üçte birini alıyor. Örneğin, TradeDog 75 milyon dolar tohum yatırımı alırken, Biton 44 milyon dolar Seri A yatırımı aldı. Amerika Birleşik Devletleri, çeyrekte 4.8 milyar dolarlık yatırımla lider konumda olup, toplam yatırımların yüzde 40'ını çektiği görülüyor. Avrupa ise yüzde 22 artışla 2.2 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, fintech sektöründe yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini ve özellikle dijital varlık alanında erken aşama yatırımlarına odaklandığını gösteriyor.











ROBOT DANIŞMANLARDAN, YENİ NESİL ÖDEMEYE

Bu tür startuplar, müşteri beklentilerini hızlı bir şekilde karşılayan, esnek ve yenilikçi çözümler sunmaları sayesinde finans dünyasında büyük etki yaratıyor. İşte yeni kategoriler yaratan yenilikçi startuplara örneklere bakalım.

ÖDEME SİSTEMLERİ

Stripe: E-ticaret için kolay ödeme entegrasyonları sunuyor.

PayPal (Venmo): Mobil ödeme ve dijital cüzdan çözümleriyle öncü.

BLOCKCHAIN VE KRİPTO

Ripple: Bankalar arası uluslararası ödemelerde blockchain teknolojisi kullanıyor.

Chainalysis: Blockchain analiz ve güvenlik çözümleri sağlıyor.









ROBO-DANIŞMANLIK VE YATIRIM

Wealthfront: Yatırım portföylerini otomatik olarak yöneten bir robodanışmanlık platformu.

Robinhood: Komisyonsuz hisse senedi ve kripto para ticareti sunuyor.

KREDİLER VE ALTERNATİF FİNANSMAN

Kabbage: Küçük işletmelere hızlı kredi sağlıyor.

Funding Circle: KOBİ'lere yönelik eşler arası kredi platformu.

FINANSAL KAPSAYICILIK

Chime: Bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir dijital banka.

Revolut: Bankacılık, döviz bozdurma ve kripto yatırımlarını bir arada sunuyor.









2030 YILINDA BİR İŞ İNSANI AYŞE'NİN FİNANSAL GÜNLÜĞÜ

Ayşe'nin hikayesi, 2030'da finansal teknolojilerin bir iş insanının yaşamını ne kadar kolaylaştırabileceğini gösteriyor. Blockchain, yapay zeka, IoT ve quantum computing gibi yenilikler, finansal işlemleri daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hale getiriyor.

ChatGPT'den 2030 yılında bir iş insanının yeni nesil finansal teknolojileri kullanarak 2030 yılında 1 gününü anlatmasını istedim. İşte virgülüne bile dokunmadan yer verdiğimiz Ayşe'nin finansal günlüğünün özeti.

Sabah Ayşe, bir teknoloji şirketinin CEO'su ve güne dijital asistanının sabah raporuyla başlıyor. AI destekli kişisel finans asistanı, saat 07:00'de Ayşe'ye uyumadan önce gerçekleştirdiği işlemlerin özetini sunuyor:

Portföy Güncellemesi: Quantum computing tabanlı yatırım platformu, hisse senetlerindeki piyasa dalgalanmalarını analiz ederek sabah 3'te portföyünden düşük performanslı bir kripto ETF'yi çıkardı. Ayşe, platformun kendiliğinden yaptığı bu hamleyi olumlu buluyor.

Gider Raporu: İş seyahati için kullandığı otonom elektrikli araca bağlı IoT cihazı, dünkü tüm harcamaları Ayşe'ye kategori bazında raporladı.

Sabah kahvaltısı sırasında Ayşe, bir blockchain ağı üzerinden iş ortağıyla akıllı sözleşme temelli bir iş anlaşmasını imzalıyor. Bu teknoloji sayesinde noter veya üçüncü bir taraf olmadan anlaşma güvenle tamamlanıyor. İş ortağı ödeme yapar yapmaz sözleşme otomatik olarak yürürlüğe giriyor. Öğle öncesi toplantısını Ayşe, metaverse'teki sanal ofisinde uluslararası bir toplantıya katılıyor. Bu toplantıda, katılımcılar merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümlerini tartışıyor. Revolut'un AI analiz aracı, Ayşe'ye katılımcı şirketlerin finansal durumlarına dair özet bir rapor sunuyor.

Konuşmalar sırasında Ayşe, Blockchain tabanlı karbon kredisi piyasası üzerinden karbon ayak izini azaltma planını paylaşıyor.



SESLİ KOMUTLA YEMEK SİPARİŞİ

Öğle yemeğini yemek siparişini sesli komutla yapıyor. Ödeme, biyometrik doğrulama ile dijital cüzdanından otomatik olarak yapılıyor.

Ayşe'nin kullandığı Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) sayesinde ödeme işlemi anında tamamlanıyor.

Öğleden sonra tüm yatırım planlaması ve risk yönetimi konusundaki hazırlıklarını gözden geçiriyor.

Risk Yönetimi: Ayşe, şirketinin yeni ürün lansmanı için bir sigorta poliçesi satın alıyor. Sigorta şirketinin AI sistemi, şirketin gerçek zamanlı verilerini analiz ederek bireyselleştirilmiş bir poliçe hazırlıyor.

Yatırım Planlaması: Quantum destekli bir platform, Ayşe'ye yeni bir girişim sermayesi fonuna yatırım yapmayı öneriyor. Platformun simülasyonları, fonun 10 yıllık potansiyel getirilerini şeffaf bir şekilde gösteriyor.

Akşam Ayşe, aile bireyleriyle vakit geçirirken dijital finans asistanı ona gün içinde oluşan blockchain tabanlı gelir paylaşımı sisteminden kazandığı pasif gelirleri bildiriyor. Örneğin; bir enerji paylaşım ağı üzerinden güneş panellerinin ürettiği fazla enerjiyi sattığını öğreniyor.

Gece uyumadan önce Ayşe, sesle çalışan kişisel finans yönetim sistemi ile günün harcamalarını gözden geçiriyor ve yapay zekadan bir sonraki gün için nakit akışı tahmini istiyor.









GENÇLER GELECEĞİN FİNANS DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Eğer geleceğin finans dünyasını şekillendirmek ve fark yaratmak istiyorsanız, bu etkinlik tam size göre. 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek bu eşsiz deneyimin bir parçası olun. Haydi, geleceği birlikte inşa edelim!

"Hack to the Future" sadece bir yarışma değil; yaratıcılığınızın ve yeteneklerinizin sınırlarını keşfedeceğiniz bir macera. Prototiplerinizi geliştirmek için bilgisayar ve ekipmanlarınızı getirmeyi unutmayın! İnternet bağlantısı ve ilham dolu bir atmosfer, sizi İstanbul Finans Merkezi'nde bekliyor. Yolculuğunuz burada başlıyor. VakıfBank olarak, genç yetenekleri inovasyon yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyor. Benim jüri üyesi olarak ilk kez katılacağım "Hack to the Future" hackathonunun beşincisi, yaratıcılığı ve teknoloji tutkusu olan gençlere kapılarımızı açıyor. Bu etkinlik sadece bir yarışma değil; fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, gençlerin geleceğin finansal çözümlerine ilham verdiği bir platform. Gençlerin dinamizmini ve vizyonunu finans dünyasına taşımayı hedeflediğimiz bu etkinlik, kamu bankaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Hackathon boyunca, yaratıcı fikirlerinizi gerçeğe dönüştürme şansı yakalayacaksınız. Dijital bankacılık, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kullanıcı deneyimi gibi kritik alanlarda projeler geliştirerek finans sektörüne damga vurabilirsiniz.



VAKIFBANK İLE GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLA

Hackathon kapsamında, takımların geliştirdiği projeler özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, uygulanabilirlik, ticarileşme/ölçeklenebilirlik, sosyal fayda, sunum kalitesi, tasarım ve prototip özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Kazanan projeler, toplamda 340 bin TL ödül ile ödüllendirilecek. Ayrıca, En iyi MVP (Prototip), En yenilikçi teknolojik çözüm, En global çözüm, En iyi kullanıcı deneyimi ve En iyi sosyal girişim kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Bir takım birden fazla kategoride ödül alma şansı elde edebilecek. Hackathon, 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan VakıfBank Genel Müdürlük binasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 48 saat boyunca prototiplerini geliştirdikten sonra, 15 Aralık öğleden sonra jüri önünde projelerini sunacak. Kazananlar aynı gün içerisinde açıklanacak.



LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR

VakıfBank, etkinlik boyunca katılımcılara özel dinlenme alanları sağlayacak. İstanbul dışından gelen katılımcılar için ise final günü otel konaklaması VakıfBank tarafından karşılanacak. Ulaşım masrafları, belgelenmesi halinde kişi başı 8 bin TL'ye kadar karşılanacak. Etkinliğe lisans öğrencileri ve mezunları katılabilecek. Katılımcılar en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar oluşturacak. VakıfBank çalışanları, birinci derece akrabaları veya bankayla iş ilişkisi olan kişiler hackathona katılamayacak. Katılımcıların, ürün geliştirme ve sunum süreçleri için gerekli bilgisayarlarını ve ekipmanlarını yanlarında getirmeleri gerekiyor. Etkinlik alanında internet bağlantısı sağlanacak, ancak sadece mobil cihazlarla katılımı önermiyorum.