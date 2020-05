Maske... Kimi takıyor, kimi de "Mazeret" üretiyor:

-Maske yok ki... Kimse vermiyor.

Çok kişi gözünü Ankara'ya dikmiş.

Maskesi olmayan "Maske istiyor."

Maskesi olan... "Daha fazlasını... Üç maske daha... Beş yetmez, on daha."

Öyle ya...

"Ankara Ankara güzel Ankara,

Seni görmek ister her bahtı kara,

Senden yardım umar her düşen dara,

Yetersin onlara güzel Ankara."

Her şeyi Ankara'dan beklemek... Ah!.. Bu alışkanlık... Bu kolaycılık... Daha ne kadar sürecek?

***

Afyon



Vali Mustafa Tutulmaz... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek... Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser... Bir araya geldiler.

Ankara'dan maske istemediler.

"Çözüm" ürettiler.

Halk Eğitim Merkezi'nde... Endüstri Meslek Lisesi'nde... Maske yapılmaya başlandı.

Halka dağıtıldı... Bedava.

Dezenfektan... Yine "Sivil inisiyatif" yaptı. Ve bedava.

***

Erzurum



Erzurum Meslek Edindirme Merkezi... ESMEK.

"Maske fabrikası gibi" çalışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen... "Maske dağıtıyor."

Eve... İşyerine... Köylüye... Yoldan gelip geçene.

***

Beypazarı



Ankara'nın ilçesi... 100 kilometre.

Korona... Salgın... Belediye Başkanı Tuncer Kaplan hemen "Önlemini" aldı.

Halk Eğitim Merkezi... Gençlik Merkezi... Kadın lokalleri... "Maske yapılmaya başlandı."

Dağıtım... "Herkese... Bedava."

***

Malatya



Turgut Özal'ın "Çok sevdiği... Söylenirken eşlik ettiği şarkı gibi..."

"Malatya Malatya bulunmaz eşin."

Vali Aydın Baruş... Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... "Kendi söküğümüzü kendimiz dikeceğiz... Hatta... Ankara'ya maske göndereceğiz" dediler.

"Organize Sanayideki" fabrikaları aradılar.

Taha Tekstil... Denim Tekstil... Fetih Tekstil... Er Konfeksiyon... Diğerleri... Tam "14 firma."

Malatya'da... Günde iki milyon maske üretiliyor... Dağıtılıyor... "Bedava."

Fazlası... "Ankara'ya... İsteyen kurumlara" yollanıyor.

***

Eskişehir



Vali Özdemir Çakacak... Ticaret Odası Başkanı Metin Güler... Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş... Toplandılar.

Şehir büyük... Sanayi tesisi çok. Maske acil ihtiyaç.

Kolları sıvadılar.

Günde 100 bin maske üretiyorlar.

Eskişehir... "Kendi göbeğini kendisi kesiyor."

***

Tunceli



Tuncay Sonel, Tunceli'ye vali olur olmaz... "Yatırımı teşvik etti."

Organize Sanayi Bölgesi... "Üç yatırımcı geldi."

Fabrika... Tekstil... Üretim... İhracat.

"Korona vakası" çıkınca... Tuncay Sonel "Ankara'dan maske istemedi."

Maske... "Organize sanayide" üretildi... Tekstil fabrikasında.

200 bin maske... "Fabrika para almadı."

Vali... Herkese maske dağıttı... İlçelere... Köylere... Yoldan gelip geçene... "Bedava."

***

Ardahan



Faruk Demir... Belediye Başkanı seçilince... Haziran 2019;

Tekstil atölyesi kurdu... Makineler "Hibe... Ankara'dan... İstanbul'dan... Hayırsever Ardahanlı'dan."

Atölyede... "Çanta yapılmaya başlandı." Kadınlara istihdam.

Korona ile birlikte... Atölye "Maske üretimine" yöneldi.

Ardahan... Nüfus 22 bin... Günde "15 bin maske üretiliyor."

Kentliye... Köylüye... Komşu illere... İhtiyacı olan kurumlara... "Herkese... Bedava."

***

Korona ile sınav



Büyük sınav... Türkiye "Korona sınavından" geçiyor.

Kimi siyasetçi... Devletinin "Eksiğini gediğini" arıyor... "Koronaya siyaset bulaştırıyor."

Kimi de... Kendi parasıyla 20 bin maske alıyor... "Memleketine" yolluyor... Afyon milletvekili... MHP... Mehmet Taytak.

Kimi işadamı... "Felaket tellalı."

Kimi de "Kuzenine" para yolluyor... Afyon'un "Orta altı sınıf" mahallelerinde... Yukarıpazar'da... Taşpınar'da... Olucak'ta... "Bakkal borcu olanların" hesabını kapattırıyor... Adını kimse bilmiyor.

Biz söyleyelim... İstanbul'da yaşayan bir Afyonlu... Hayırsever... "Kazım Özer."

***

"Gizli maske"



Cemil Çiçek... Yaratıcı... Esprili.

"Maske üzerine" sohbet ediyorduk... Dedi ki:

Maske... Korona öncesinde de vardı... Türkiye'de "Maskeli" çok... Her dönemde mevcut.

Kiminin "FETÖ maskesi" var... Kiminin "Terör."

Kiminin "Söylemi ile eylemi farklı."Al sana maske.

Kiminin... "Gerçek yüzü" başka, "Vatandaşın karşısındaki yüzü" başka... Maske mi arıyorsun?... O kadar "Maskeli" var ki.