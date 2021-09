Necati Çetinkaya ile Hüseyin Yayman, "Aşı olmak milli vazifedir... İhmal edilmemeli" dediler... Ve "Haydi, dördüncü aşıyı olmaya gidelim" diye devam ettiler.

- Nereye gideceğiz? Hangi hastaneye?

- Meclis'e... TBMM Hastanesi'ne. Gittik... Gitmişken, "etrafı da" dolaştık. Meclis'te Yeni Yasama Yılı hazırlıkları yapılıyor... 1 Ekim'e. Genel Kurul Salonu pırıl pırıl.

İçeride, "çalışma" son sürat... Girişte, "galoş makinesi" var... Salondaki görevliler, "galoş giyiyorlar." Boyacılar... Elektrikçiler... Temizlikçiler... Bilişim uzmanları.

Milletvekili masalarına, "bilgisayar" konulmuş... "İnternet bağlantısı" var.

Salona... Başkanlık kürsüsünün sağına ve soluna "iki LED ekran" konulmuş... Meclis'teki TV yayını ekrana yansıyacak.

Sadece Genel Kurul Salonu'nda değil... Meclis'in her yerinde "hummalı bir çalışma" sürüyor... Kulislerde... Komisyon odalarında... Bahçede.

5 dakikada aşı

Milletvekilleri... Aşıya karşı duyarlılar... "Çatlak ses" yok.

Meclis Hastanesi aşı konusunda, "alarmda."

"Beklemek" yok. Kim gelirse, "5 dakikada işlem tamam."

Dijital Mecralar

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "yeni kurulan" Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı.

Komisyon, "tam gaz." Meclis tatilde iken, komisyon çalışmalara ara vermedi.

Hukukçular... Uzmanlar... Komisyon toplantılarına katılıyorlar... Bilgi veriyorlar.

Hüseyin Yayman, "Yeni bir yasa gerekiyor" dedi:

Batı'daki gibi... Örneğin, Almanya'daki veya Fransa'daki yasalar gibi bir yasa.

Konunun iktidarla, muhalefetle... Siyasetle... Partilerle ilgisi yok.

Özgürlükleri kısıtlamakla hiç ilgisi yok... Böyle bir şey düşünülemez.

Ülkemizde, kişiyi devlete karşı koruyan yasalar mevcut... Ama kişiyi sosyal medya mecralarına (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, TikTok, WhatsApp, Messenger) karşı koruyan bir hukuk mevcut değil.

Amacımız... Bireyin hukukunu korumak... Demokrasiyi korumak.

AK Parti raporu

Mehmet Naci Bostancı... Profesör... Ankara Milletvekili... AK Parti Meclis Grup Başkanı.

Korona geçirdi.

3 doz aşı oldu... İkisi Sinovac, biri BioNTech.

Bostancı... Dedi ki:

AK Parti milletvekillerinin tamamı aşı oldu... Aşı, bilimin gereği.

Sadece ben değil... 105 milletvekili arkadaşımız korona geçirdi.

Bilim ne diyorsa o... Bu işin şakası yok.

'Her şeyin başı sağlık'

Özgür Özel... Manisa Milletvekili... CHP Meclis Grup Başkanvekili.

Annesi Şükran ile babası Talat Özel korona geçirdiler... Şimdi iyiler... Aşılarını oldular.

Özgür Özel... 3 doz aşı oldu... 2 Sinovac, 1 BioNTech.

CHP'yi sorduk... Dedi ki:

Aşı olmayan yok... Korona için aşı üretildiğinde, "Siyaset başka, sağlık başka" diyerek, aşılanma konusunda, Sağlık Bakanı'na destek verdim.

Sağlık Bakanı'na bir öneride bulundum. "Bütün liderlerin yer alacağı bir kamu spotu... Aşıya çağrı için."

Desteklenecek öneri

Sağlık Bakanlığı her akşam "Turkuvaz tablo" yayınlıyor.

Korona... Vaka sayısı... İyileşen... Ve can kaybı.

Özgür Özel'in, "Bizim de desteklediğimiz" bir önerisi var:

Bakanlık... Bir değil, "iki tablo" yayınlasın... "Kırmızı" ve "Yeşil" tablo... Özellikle de can kaybı ile ilgili.

Koronadan vefat edenler... Aşı olanlar, "Yeşil" tabloda yer alsın... Aşısızlarsa, "Kırmızı" tabloda.

Böyle bir uygulamanın, "Aşılananların sayısını artıracağına" inanıyorum.

Teşekkürler

Sıra geldi aşı olmaya... Meclis Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nurten Hamarat, "sisteme" girdi... "Kayıt" oluşturdu... Ve "Buyurun aşı odasına" dedi.



Hemşire Evren Koç... Eli hafif... Aşı yaptığı iğnenin acısını hissetmedik bile.

Hemşire Aysun Bardak... Yanımızdaydı.

İki doz Sinovac olmuştuk... Üçüncü doz temmuz başında BioNTech... Ve dördüncüsü, yine BioNTech.

Anadolu Medeniyet Yolu

Meclis'in, "ana binası" ile milletvekili odalarının bulunduğu "halkla ilişkiler" binası arasında... Bir "tünel" var.

Tünel... "Anadolu Medeniyetler Yolu."

Yolun sağında-solunda... Duvarlarda, "Türkiye" var.

İlleri simgeleyen, "Tarih, kültür, doğa."



İstanbul... Sultanahmet... Ayasofya... Topkapı.

Ankara... Anıtkabir... TBMM... Kale... Hitit Heykeli.

Antalya... Yivli Minare Camii... Aspendos... Düden Şelalesi.



İzmir... Saat Kulesi... Efes... Deve güreşleri.

Çanakkale'den Denizli'ye... Erzurum'dan Edirne'ye... Diyarbakır'dan Ağrı'ya il il Türkiye... İyi düşünülmüş.

Tebrikler...