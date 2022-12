HATAY

Fransızlardan kalma bir sabun fabrikası... Savon Otel... Tarih kokulu bir mekân... Antakya'daki evimiz. Kahvaltı masası kalabalık... Siyasetçi de var, sivil toplum lideri de.

Kanaat önderi de, belediye başkanı da.

Çiftçi, turizmci, taşımacı, ihracatçı da var.







İsimlerini unuttuklarımız kusura bakmasınlar:

Hüseyin Yayman... Adem Yeşildal... Mevlüt Gümüş... Hikmet Eryılmaz... Aydın Dağ... İzzettin Yılmaz... Mehmet Ali Kuseyri... Ayhan Yavuz... Efgan Gümüş... Adem Nural... Yusuf Hiloğlu... Süleyman Mengüllü... Ekrem Kondakçı... Sami Akan... Davut Kazar... Okan Eryılmaz.

Kahvaltı sohbeti... Çalıştay gibi... Kongre gibi.

Dostların... Ortak isteği:

- Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler düzeltilsin... Sıkıntının aşılması için, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da devreye girsin.

***



Çözüm önerisi

Uzunçarşı'daki esnafın... Dörtyol'daki çiftçinin... Kahvaltı masamızdaki arkadaşların söylediklerinin özeti:

Türk ve Suriyeli iş insanları bir araya gelsinler.

Erdoğan-Esad görüşmesinin altyapısını hazırlasınlar.

Rifat Hisarcıklıoğlu... TOBB Başkanı... Aynı zamanda Dünya Ticaret Odaları Birliği İkinci Başkanı... Gücü, ağırlığı olan bir isim.

Ne olur bu talebimizi Rifat Bey'e söyleyin.

"Olur" dedik... "Ankara'ya dönünce ararız... Konuşuruz."

Masadakilerin ısrarı... Hemen aramamız...

Aradık... Anlattık.

Rifat Hisarcıklıoğlu,

"Arkadaşlara selamımı söyleyin" dedi... Ve ekledi:

- Konuyu, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğim.



***



İskenderun modeli

Nüfusu 1.670.712... Türkiye'nin birçok şehrinden büyük.

Belediyecilik... Tam puan... Para yönetimi övgüye değer... Kayseri, Konya, Erzurum, Manisa, Eskişehir gibi örnek gösterilecek belediyelerden.

Başkan Fatih Tosyalı... Dedi ki:







- Günü geçmiş tek kuruş borcumuz yok.

Parklar... Bahçeler... Sahil aydınlatması... Devlete ve millete yük olmadan yatırım... Devlet-millet işbirliği... Beğenmemek imkânsız.

Kapalı spor salonları... 50 bin metrekare millet bahçesi... 45 mahallede sokaklara parke döşemesi.

Fatih Tosyalı... Çalışkan... Hırslı... Ama... Kendi söylemiyle:

- Hırs, aklın önüne geçmemeli.

Yemiyor... Yedirmiyor... Hizmet ediyor... İskenderun markası giderek değerleniyor.

***



Beklenen 'çılgınlık'

Amanos Tüneli... Bölgenin en büyük beklentisi... Hatay'ın çılgın projesi.

Hüseyin Yayman... Siyasete girerken... Söz vermişti... Kendini bağlamıştı:

- Ya olacak ya da olacak... Aksi halde milletvekilliğini bırakırım, siyasete veda eder, geldiğim yere dönerim... Üniversiteye.

1. Beklenti... Yükseliyor... Tünel, bölgenin rüyası.

2. Hüseyin Yayman müjdeyi verdi: "Tünel projesi, yatırım programına girdi... Yapılacak."

3. Tünel bitsin... Gaziantep, Kahramanmaraş, denize/ limana çok daha kolay ulaşacak.

***



Sokağın sesi

İşsizlik... Ve bir de ekonomi... İşte gündem.

Siyaset... Seçim... Altılı masa... Meclis'teki bütçe görüşmeleri... Siyasetçilerin atışmaları... Hepsi ikinci planda.







Önce iş... Önce ekmek.

- Kiminle konuştuysak... Aynı sözler:

Suriye ile gerilimin düşmesiyle... Diplomatik ilişkilerin başlamasıyla... Bölge ekonomisi nefes alacak... Rahatlayacak...

Hassa'da... Türkiye'nin üçüncü büyük OSB'sinin kurulacağı haberi bölgede sevinç yarattı... 10 binin üzerinde istihdam.

***



Samandağ

Masamızdakilerin çoğu Samandağlı idi.

İş insanı... Üretici... İhracatçı.

Amerika... Avrupa... Rusya... Afrika... Dünyanın her yerine ihracat.

Süleyman Mengüllü, "Sebze-meyve ihracatında çok iddialıyız" dedi:

- Her mevsim mutlaka ihraç edilecek bir ürünümüz olur... Narenciye...

Domates... Çilek... Salatalık... Kabak... Patates... Fasulye... Kiraz... Elma... Armut... Dünyanın her yerine... Ticaret denilince Samandağlı bir numara.

"Ya Kayserili" diyerek, sözünü kestik.

Süleyman Mengüllü, "Kayserili abilerimize sözümüz yok" dedi:

- Onlar Kayseri'deler... Samandağlı ise dünyanın her yerinde.

Unutmadan... Masada iki yanımızda Hikmet Eryılmaz ile Mevlüt Gümüş vardı... Hayırsever Samandağlılar.

İkisi de okul yaptırmış... Milli Eğitim'e bağışlamış... Bravo.

***



Komşu masa

Yemekteyiz... Lokanta kalabalık... Televizyon açık... Haber saati.

Spiker... "Meclis'teki bütçe görüşmelerinden" söz ediyor.

"Sataşmalar... Yakışıksız laflar... Tartışmalar... Yüksek gerilim... Ve yumruklaşmalar... Kavga..."







Yan masada bir Antakyalı... Bize duyurmak istercesine... "Yazın" dercesine... "Bunlar... Neyi paylaşamıyorlar?" diyor:

- Biz, Hatay'da, Sünni-Alevi... Müslüman- Hıristiyan... Türk- Ermeni-Süryani... Yıllardır kardeş kardeş geçinip gidiyoruz... Nedir, Ankara'daki siyasetçilerin bu halleri?

Mesaj alınmıştır... Yazıyoruz.

***



İşte kamuoyu

Hatay yazılarına nokta... Haftaya, farklı bir diyardan sesleneceğiz.

Unutmadan... Bir şeyi daha söylemeliyiz.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile birlikteydik... Kurtuluş Caddesi'nde yürüyorduk... Bir mağazaya girdik... Kalabalıktı.

Sorduk:







- Ey Antakyalılar... Seçim yaklaşıyor... Siyasetçilerden neler istiyorsunuz?

Bir kadın... Emekli öğretmen olduğunu söyledi... Sesini yükseltti:

- Hizmet siyaseti istiyoruz.

Mağaza sahibinden... Müşterilerden... Alkış geldi.