Kurtuluş meşalesinin yakıldığı, kahramanlık destanının yazıldığı coğrafyadayım.

Tarihin akışını değiştiren Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı topraklardayım.

Dumlupınar'dayım.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın muharebeyi sevk ve idare ettiği sahadayım.

Rakım... 1181 metre... Zafertepe'deyim... Büyük Atatürk'ün, "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir" emrini verdiği yerdeyim.

Kalabalık... Kadın, erkek... Şehitlik... Bir hilal uğruna batan güneşlere Fatiha'lar yollayanlar.

Atatürk'ü... Silah arkadaşlarını... Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girenleri... Saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

***



Vatan size minnettardır

Yorgunluk çöküyor... Oturuyorum...

Dumlupınar şehitlerinin arasına.

Yanı başımda... Manisa- Akhisar'dan Ahmet kızı Ayşe... Hayatının baharında şehit... Henüz 19 yaşında.

Gözüm ilerideki bir mermere takılıyor:

"Aziz şehitlerimiz... Vatan size minnettardır... Ruhunuz şad olsun."

***



'Allah yolunda'

Başkomutan Tarihi Milli Parkı... Dumlupınar Başkomutanlık Karargâhı... Atatürk Evi... Zafer Anıtı... Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı.

26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun son ve en önemli sürecinin gerçekleştiği bölge.



Isparta-Yalvaç... Halil oğlu Zekeriya... 17 yaşında şehit... Derin uykuda.

Hatay-Reyhanlı... Yusuf oğlu Ali... 41 yaşında... Peygamberimizin komşusu.

Az ileride... Beyaz mermerin üzerinde... Kuran-ı Kerim... Bakara Suresi... Ayet 154:

"Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin... Bilakis onlar dirilerdir... Fakat siz anlayamazsınız."

***



30 Ağustos ruhu

Kocatepe'den Dumlupınar'a... Zafer rotası... Tren yolculuğu... Bu bir ilk.

29 Ağustos Cuma... Saat 09.00... Kütahya- Kocatepe Üniversitesi'nde sempozyum:

"30 Ağustos ruhu."

Aynı gün... Saat 14.00... Afyonkarahisar-Ali Çetinkaya Tren Garı... Özel tren... Destansı bir yolculuk... Büyük zaferin kazanıldığı topraklar... Son durak Dumlupınar.

İyi düşünülmüş... Tebrikler.

***



Çocuklar yetim kalmasın



İhsan Tunçoğlu... 52 yıllık gazeteci... Kütahya Kültür Vakfı Başkanı... Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı.

Bölgede... Erken seçim... Siyaset... Ekonomi... Terörsüz Türkiye... Sokaktaki insan ne diyor? Kırsalda durum nedir?

Kütahya merkez... Atatürk Bulvarı... Cumhuriyet Caddesi... Menderes Caddesi... Domaniç... Dumlupınar... Altıntaş... Altınapa... Gediz...

Anket... Kamuoyu yoklaması... İhsan Tunçoğlu ile saha çalışması...

Satırbaşları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'ya gelmiş... Çarşı pazar gezmiş... STK'larla buluşmuş... Şehit aileleri ve gazilerle görüşmüş.

İhsan'ın gözlemi... Herkes barıştan yana... Bakan beye de söylendi... Artık çocuklar yetim kalmasın.

Çok kişiden aynı sözleri dinledik... 'Bu iş siyaset konusu yapılmasın.'

Ekonomi... Seramik... Çini... Gümüş madeni... Manyezit... Boraks... Kütahya bir hazine.

Kırsal... Dumlupınar... Altıntaş... Aslanapa... Toprak ana cömert... Buğday... Arpa... Mısır... Şeker pancarı.

Erken seçim... Konuşan yok.

***



Dumlupınar

Sanayi yok... Tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağı.

Kurtuluş Savaşı bölgesi... Gelen giden çok.

Sakin... Temiz... Huzur içinde... Korna sesi duymadık.

Çınar Market... Aydın Pide ve Lahmacun... Dumlupınar Tansa... İşyerlerinin ve evlerin çoğuna bayrak asılmış.

Çarşı pazar... Çay, kahve... Lokanta... Fiyatlar abartısız.

İlçenin meydanında bir kahve... Sohbet edenler... Okey oynayanlar.

Hani... Ne derler? "Tam yaşanacak yer."

Ama ilçe göç veriyor... Zaten bölge göç veriyor... Kütahya dışındaki illerde yaşayan Kütahyalı o kadar çok ki.

***



Zafer Çocuk Dünyası

Gündüz... Yıldırım Kemal Şehitliği... Çiğiltepe Şehitliği... Anıtkaya Şehitliği... Şehitlik çok... Ve ilçe ziyaretleri.

Akşam... Afyonkarahisar... Akrones Otel... Dolu... Türkiye'nin her yerinden... Termal turizmi.

Diğer oteller de öyle.

Afyonkarahisar'da konaklayıp da Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan... Ve... Zafer Çocuk Dünyası'ndan söz etmemek olmaz.

Kurtuluş Savaşı... Hologram... Bilgisayar teknolojisi... Çocuklar, Atatürk'le fotoğraf çektiriyorlar.

Kocatepe... Dumlupınar... Kaçan düşman... Kovalayan kahraman Mehmetçik... "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir!" Hepsi... Çocuk Dünyası'nda.

Başkan Burcu Köksal, Afyon'un "Burcu Abla"sı.

Tebrikler.

***



Siyaset

Kütahya... Halkın arasına girdik... Sağ siyaset ağırlıklı.

14 Mayıs 2023... Milletvekili seçimi... AK Parti birinci... 3 milletvekili çıkardı... Yüzde 46.64.

CHP ile MHP... Birer milletvekili.

28 Mayıs 2023... Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur:

Recep Tayyip Erdoğan... 70.59.

Kemal Kılıçdaroğlu... 29.41.

Ve yerel seçim... 31 Mart 2024... İnanılmaz bir yarış.

İpi göğüsleyen... Belediye başkanı seçilen... CHP adayı Eyüp Kahveci... Yüzde 29.69.

İkinci... MHP... Yüzde 29.25.

Oy farkı 602.

Belediye MHP'de idi... Alim Işık... Kaybetti.

AK Parti... Yarışta üçüncü geldi... Yüzde 27.71.

Şu partili, bu partili... Aralarında sorun yok... Dostluk, komşuluk, kardeşlik yükselen değer.