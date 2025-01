Evlenene destek 545 bin lira

Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Hem evleneceklere hem çocuk sahibi olacaklara destek verilecek. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödeme yapılacak

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinden sonra destekler bir bir devreye alınmaya başlandı. Daha önce deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi 81 ilde uygulamaya alınırken çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı. İşte Aile Yılı kapsamında yapılacak desteklerle ilgili soruların cevapları.

❱ Desteklerden kimler yararlanacak?

Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak. Çocuk destekleri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için ödemeler yapılacak.

❱ Evlilik kredisi kaç lira olacak?

Evlenecek gençlere 150 bin lira verilecek. Bu para iki yıl ödemesiz 48 ay vadede faizsiz olarak geri alınacak. Yani kredi kullananlar 2 yıl sonra 4 yıl boyunca ayda sadece 3.125 TL ödeyecekler.

❱ Evlilik kredisine nasıl başvurulacak?

Bu kredi için ön başvurular e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılacak. Değerlendirme sonunda paralar hak sahiplerinin hesabına ödenecek.

❱ Çocuk desteğinden kimler yararlanacak?

1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için başka hiçbir şart olmadan ödeme yapılacak. Ödeme için anne veya babanın birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.

❱ Her çocuk için ayrı ödeme mi var?

Evet ilk üç çocuk için farklı ödemeler yapılacak. İlk çocuk için 5 bin liralık 'ilk altın' ödemesi yapılacak. İkinci çocuk dünyaya geldiğinde her ay 1.500 TL ödeme yapılacak. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira ödeme başlayacak.

❱ Üçüncü çocuk olduğunda ikinci çocuk için yapılan ödeme duracak mı?

Hayır. İkinci çocuk için yapılan 1.500 TL ödemenin üzerine üçüncü çocuk için 5.000 TL daha ödenecek. Böylece 5 yıl sürecek ödemeler 6.500 TL'yi bulacak. Çocuk sayısı 4'e çıktığında aylık ödeme de 11.500 TL olacak.

❱ Şu anda iki çocuğu olan birisi yeniden çocuk sahibi olursa ne olacak?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğun her çocuk için ödeme yapılacak. Şu anda iki çocuğu olan birisi üçüncü çocuğa sahip olursa ayda 5 bin lira almaya başlayacak. Dördüncü çocuk olursa onun için de ayrıca 5 bin lira daha ödenecek.

❱ Ödemeler ne kadar sürecek?

İlk çocuk için ödeme tek seferlik olacak. Sonraki aylık ödemeler çocuklar 5 yaşına gelene kadar yani 60 ay sürecek.

❱ Başvuru için bir süre var mı?

Yürürlülük için bir süre sınırı bulunmuyor. Bu yüzden aileler 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için istedikleri zaman başvuru yapabilecek.

❱ Toplam rakam kaç lirayı bulacak?

Yeni evlenen bir çift öncelikle 150 bin lirayı alacak. Ardından ilk çocukta 5 bin, ikincide 90 bin, üçüncüde ise 300 bin lira ödeme alacak. Toplam rakam üç çocuk için en az 545 bin lira olacak.

❱ Ödemeler artacak mı?

Şu anda kesin bir açıklama yok. Ama her yıl ya da belli dönemlerde memur maaş katsayısı veya yeniden değerleme oranı gibi bir kriterle rakamların artırılması da gündemde.

❱ Başvuru nasıl yapılacak?

Çocukların doğum belgeleri ile birlikte kaymakamlıklara başvuru yapılacak. Daha sonra para annenin hesabına yatırılacak.



BABAYA DA ÖDEME VAR

❱ Anne yoksa ödeme kime yapılır?

Annenin yabancı uyruklu veya vefat etmiş olması halinde işlemler Türk vatandaşı baba üzerinden yapılıyor. Böylece bu durumlarda ödemeler babanın hesabına yapılıyor.

İKİNCİ EVLİLİĞE DE ÖDEME

❱ İlk evliliğinden çocuğu olan anne yeni evliliğinde çocuk sahibi olursa nasıl değerlendirilecek?

İlk evliliğinden iki çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa 3. çocuk olarak değerlendirilecek ve ayda 5 bin TL ödenecek.

❱ Babanın ilk evliliğinden çocuğu varsa ne olacak?

Aynı durumda babanın ilk evliliğinden çocuğu varsa; ödemeler anneye yapıldığından bunlar dikkate alınmayacak. Ancak babanın önceki evliliğinden çocukları var ama yabancı bir kadınla evli ise ödeme babaya yapılacağından önceki çocuklar sayıda dikkate alınıyor.

EVLAT EDİNEN DE ALABİLECEK

❱ Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılacak mı?

Doğum yardımları evlat edinenler için de geçerli olacak. 1 Ocak 2025 sonrası evlat edinilen çocuklar için daha önce doğum yardımı ödenmediyse evlat edinenler parayı alabilecek.

❱ Daha önce evlat edinilen çocuk sayısı dikkate alınır mı?

1 Ocak 2025 tarihinden önce bir evlat edinildiyse doğan ilk çocuk ikinci çocuk olarak dikkate alınır. Sonraki doğan çocuklar ise sırası ile üçüncü, dördüncü, beşinci vb. şeklinde değerlendirmeye alınacak.