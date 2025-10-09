Asgari ücrete enflasyon ayarı

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlar için yeni maaş dönemi de geliyor. Emekliler ve memurların enflasyon zammıyla ilgili ipuçları Orta Vadeli Program’dan gelirken çalışanlar da yeni asgari ücreti merak ediyor

Milyonlarca emekli memur ve çalışan ocak ayını beklemeye başladı. Emekliler ve memurlar ocak ayında 2026 yılının ilk maaş artışını alırken çalışanlar açısından da asgari ücret yenilenecek. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak. Emekli ve memurlar için ise 3 aylık rakamlar kesinleşti. Asgari ücret nasıl tespit edilecek? Enflasyon oranları asgari ücreti değiştirecek mi? İşte yeni asgari ücret hesabıyla ilgili tüm soruların cevapları...

Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda 6 ayda bir belirlense de son dönemde yılda bir kez açıklanıyor. Bu yıl 2026'da uygulanacak asgari ücret için toplantılar 1 Aralık'ta başlayacak.

Asgari ücreti kim belirliyor?

Asgari ücret için her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Komisyon 15 üyeden oluşuyor. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ 5 üye ile katılıyor. 5 üye de işveren kesimini temsilen TİSK'ten bulunuyor. Hükümet ise 5 üye ile komisyonda yer alıyor. İşçi ve işveren kesimi müzakereler ile yeni ücreti belirlerken Hükümet temsilcileri hakem olarak yer alıyor.

Rakam belirlenirken hangi kriterler öne çıkıyor?

Komisyon yeni ücreti belirlerken öncelikli olarak enflasyon rakamlarına bakıyor. Bunun yanında istihdamın korunması, bütçe dengeleri, geçim kriterleri de masaya geliyor. TÜİK başta olmak üzere değişik kurumlardan ve üniversitelerden gelen çalışmalar da değerlendiriliyor.

Asgari ücrette enflasyon etkisi ne kadar oluyor?

Enflasyon emekli ve memurun maaş artışlarını direkt belirlerken asgari ücrette tali olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan kararlara bakıldığında istisnalar hariç belirlenen asgari ücret artış oranının o yıl gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranının 5-10 puan üzerinde tespit edildiği görülüyor.

2026 için hangi veriler öne çıkıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon rakamlarını dikkate alırsa artış oranının yüzde 30'lar civarında olması bekleniyor. Ancak yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi enflasyon rakamının üzerine 5-10 puan eklenmesi söz konusu olursa bu kez artışın yüzde 40'ı bulması bekleniyor.

Yeni asgari ücret için hangi hesaplar öne çıkıyor?

2025 yılı enflasyon verisi için en önemli rakam Orta Vadeli Program'dan geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oranında bekleniyor. Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak. Ancak komisyon geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar öngörürse rakamlar değişecek. İşte alternatif asgari ücret hesapları...





EMEKLİ VE MEMURA ÜÇ AYLIK ZAM



Asgari ücret artışı emekli zamlarına yansır mı?

Asgari ücrete yapılacak artış oranı 3 Ocak'ta belli olacak emekli artışlarını da etkileyebilir. Asgari ücrete enflasyon üzerinde verilecek fazla puanlar referans alınarak emekliler için de bir refah payını da oluşturabilir. Bunun için aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu ve 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon oranını görmek gerekiyor.

Emekli ve memur artışlarıyla ilgili yeni veriler neler?

Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörüsünün dışında eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık oran da belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu veriye 3 oran daha eklenerek 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. 3 aylık veriye göre yeni artışlar şu şekilde oluştu:





ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret 8 milyona yakın işçinin direkt gelirini etkilerken onlarca ödeme ve borçlanmayı da belirliyor. İşsizlik maaşı, BES ödemeleri, analık ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, sosyal ödemelerin gelir kriterleri brüt asgari ücret ile belirleniyor. Bu yüzden asgari ücrete yapılan artış bu ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek.