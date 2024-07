"Bir kızı olmalı insanın" diye yazmış o şiirinde Nazım. Ben de bunun anlamını ömrümün geç yaşlarında idrak ettim.

Allah ayırmasın, 8 yaşındaki kızımla aramızdaki ilişkinin tanımı yok. Aşktan öte, sevdadan katmerli, arkadaşlıktan yüce, evlat sevgisinden ziyade...

Bazen kendimi ona dalgın dalgın bakarken yakalıyorum. "Allahım, ne büyük sevap işledim ki bana bu hazineyi verdin?" diye soruyorum kendi kendime...

Eminim bu satırları okuyanlar arasında kız evlat bekleyenler de vardır. Öyleyse kendilerini hazırlasınlar. Neye mi? Aşağıdakilere:

Pembe, hayatınızın rengi olacak. Toz pembe, uçuk pembe, çingene pembesi ve fuşya tonlar yaşamınızı kuşatacak.

Evreninizde güneşin yerini o alacak. Artık onun etrafında döneceksiniz.

Durup dururken yanağınıza konacak minik bir öpücük, içinizdeki tüm gam ve kasaveti alacak. Hele bir de "Seni seviyorum babacığım" cümlesini öğrenmişse...









Bir dudak büküşü, bütün cüzdanınızı boşaltacak. Nazın, niyazın, cilvenin feriştahını ondan öğreneceksiniz. Bir de ne kadar "kullanışlı" olduğunuzu...

Her oyunda "yenilmenin" keyfine varacaksınız.

Her oyuncak bebek, her çizgi film karakteri, her çocuk şarkısı ezberinizde olacak. Bu yeni repertuvarı nasıl aklınızda tuttuğunuza siz de hayret edeceksiniz.

Size makyaj yapıp tırnaklarınızı boyadığında kendinize en çok kendiniz şaşıracaksınız.

Doğduğu andan itibaren, bir delikanlıya gönül verip evden kanatlanacağı o kaçınılmaz günü kafanızda sürekli erteleyip duracaksınız. 5 yaşında da olsa, 25 yaşında da olsa delikanlılar artık bir numaralı düşmanınız olacak.

Ama bir şeyden emin olacaksınız: Nereye giderse gitsin, ne kadar uzakta olursa olsun kalbinizin ve evinizin kapısı ona hep açık kalacak...



Bizim monşerlerin göremediği

Ortadoğu'daki büyük oyunu göremeyen ya da görmek istemeyenler, "Oralarda ne işimiz var?" diyenler, Suriye Milli Ordusu Kurtuluş Heyeti Genel Komutanı Fehim Ertuğrul İsa'nın şu sözlerine kulak vermeli:

"Türk bayrağı, bu coğrafyadaki tüm mazlumların bayrağıdır. Türk Devleti, inananlar için bu çağdaki Nuh'un gemisidir. Her kim ki mazlumların kurtuluş nişanesi, şehitlerimizin emaneti Türk bayrağına el uzatırsa, o artık kim olursa olsun bizim düşmanımızdır! Tüm yiğitlerime emir verdim ki şu dakikadan sonra bayrak direğine tırmanacak kadar cüretkar olan bir eşkiya görürseniz onu tam alnından vurup çatıdan indirmeniz size haktır, helaldir, hukuktur!"



Irkçılık mı dediniz?

Merih Demiral'ın zafer sonrası yaptığı bozkurt işareti batıyı fena halde rahatsız etti. Özellikle Alman hükümet yetkilileri Merih'i faşizm ve ırkçılık propagandası yapmakla itham ettiler.

Dinime küfreden Müslüman olsa... Sevgili Hans kardeşim, dünyaya ırkçılığı ve faşizmi hediye eden (!) sizinkilerdi diye hatırlıyorum, yanılıyor muyum? Tüm batı ülkelerindeki yeni seçimlerde fırtına gibi esenler kim peki? Irkçı ve faşistler değil mi? İnsan bu suçlamayı yapmadan önce aynaya bakmaz mı?

Peki ya Gazze'de yapılan büyük soykırıma gık diyemeyenlerin; ırkçılıktan, faşizmden şikayet etmeye ne hakları var?



Şeref kürsüsü

Çeşme'de vereceği konserin tüm gelirini Ege yangınlarında zarar gören doğal hayat ve hayvanlar için bağışlayan Işın Karaca'nın bu harika jesti umarım tüm sanatçılara örnek olur.



Zap'tiye

Vatandaşın en gözde tatil yerleri: Çeşme, Bodrum, Alaçatı...









Ne demiş?

CNN Türk Masası'nda Fulya Kalfa sordu: "Nükleer bombadan nasıl korunacağız?" Gazeteci Gaffar Yakınca soruyu ti'ye aldı: "Sirkeyle..."