Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu sevgili Hakan Ural'ı her sabah keyifle izlediğim için değişikliği fark etmiştim. Hakan, mum gibi eriyordu. Meğer uyguladığı yeni diyetiyle tam 22 kilo vermiş. Hem de sadece 15 günde...

Hakan, partneri Nur Tuğba Namlı'nın ısrarıyla sır reçetesini açıklamak zorunda kaldı. İşte mucizeye giden yolun taşları:









Zayıflamayı kafanıza koyun. Motivasyon şart. Ben bu kiloları karım için vereceğim dedim.

Sabahları bir bardak suya bir çay kaşığı sirke içerek güne başlıyorum. Daha sonra sularıma İngiliz karbonatı ve limon koyuyorum.

Günde sadece bir öğün (15.00 -16.00 arası) yiyorum.

Öğünümde mutlaka avuç içi kadar et ya da balık ve bol salata oluyor. Salatayı etten önce yiyin.

Akşam çok acıkırsam iki kaşık ev yoğurdu yiyorum. Geç saatte de probiyotik almak için çok az lahana turşusu ve suyunu tüketiyorum.

Günde 7 bardak şekersiz Türk kahvesi içiyorum. Şekeri kestikten 72 saat sonra artık acıkmadığınızı göreceksiniz.

Acıkmadan asla bir şey yemeyin.

Günde ortalama 15 bin adım yürüyorum. Koşu bandında da yüksek tempoda iki dakika depar atıyorum. Çünkü nefes nefese kalmazsanız kalori yakamazsınız. Ayrıca 20 metrelik havuzda günde 70 tur yüzüyorum.

Hakan Ural'ın bir de önemli uyarısı var: "Kronik hastalığı olanlar, doktorlarına danışmadan asla bu diyeti uygulamasın. Diğerleri de mutlaka ayrıntılı tahlillerini yaptırdıktan sonra uzmanların önerisi doğrultusunda kendilerine diyet seçsinler. Bana iyi gelen, size gelmeyebilir."



Azrail belediyeciliği

CHP'li belediyelerin "ölümcül hizmet yarışı" Azrail'i bile kıskandıracak boyuta ulaştı.

Son olarak İzmir'de elektrik kaçağı bulunan caddedeki su birikintisinden karşıya geçmeye çalışan iki kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olaya belediyenin daha önce yaptığı mazgal yenileme çalışması sırasında elektrik hattına zarar vermesinin neden olduğu iddia edildi.









Daha önce de İBB'nin denetim ihmali yüzünden Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Edanur adlı minik yavrumuz da ailesiyle birlikte Küçükçekmece'de piknik yaparken, belediyenin açtığı su çukuruna düşerek boğulmuştu.

Allah, cümlemizi CHP'nin belediyecilik anlayışından korusun!



Fake'in deep'ine vurmak

Üçüncü Dünya Savaşı zaten çıktı da eğer dördüncüsü çıkarsa sebebi şu Deepfake denilen uygulama olacak.

Tehlikeyi aylar önce bu sütunlardan duyurmuştum. Yeni bir dijital efekt uygulaması olan Deepfake sayesinde sizi manipüle ederek hiç söylemediğiniz sözleri sanki siz söylemişsiniz gibi gösterebiliyorlar. Son zamanlarda ünlülere bu yolla yatırım aracı tavsiye ettirenler bile türedi. Yerseniz tabii... Ama en tehlikeli olan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüntü ve sesini kullanarak yapılan "Artık güneşlenme vergisi de alınacak" açıklamasıydı. Her ne kadar bu işi yapan kişi mizah amacıyla hareket etmiş olsa da buna inananlar çıktı. Hatta Bakanlık, söz konusu demecin sahte olduğuyla ilgili açıklama yapmak zorunda bile kaldı.

İşin uykuları kaçıracak yönü ise şu: Ya devletin üst kademesindeki kişilere önemli bir günde, çok kritik bir anda dilediklerini söyletirlerse ve halk da buna inanırsa ne olacak? Artık her gördüğümüze, duyduğumuza inanmıyoruz tamam da, paranoya tedavimizin ücretini kim ödeyecek?..



Gaf'let kürsüsü

2 Temmuz'da Zumba Festivali düzenleyen CHP'li Etimesgut Belediyesi, "tasarruf" gerekçesiyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti.



Zap'tiye

Pratik zekada dünya birincisi olduğumuz artık tartışılmaz.







Ne demiş?

Kız, yediği çikolatanın paketini yere atınca arkasındaki 70-75 yaşlarındaki amca uyardı: "Kızım kimliğini düşürdün..." (Sosyal medyadan)