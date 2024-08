Geçenlerde bir akademisyenden yapay zeka-gazetecilik ilişkisi üzerine bir anketi cevaplamam için istek geldi. Mevzu ilginç olduğu için bu konu üzerindeki düşüncelerimi sizinle de paylaşmak istedim.

Malum, yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Pek çok meslek erbabı da işini robotlara kaptıracağı endişesini duyuyor. Bunların içinde köşe yazarları da olabilir. Hatta GPT-3 adlı programı kullanarak günlük makaleler kaleme alan ilk yapay zeka köşe yazarı, İngiliz gazetesi Guardian'da işe başladı bile.







Peki robot-gazeteci olabilir mi? (Söz meclisten dışarı, hali hazırda talimatla yazı yazan robotlaşmış kalemleri kastetmiyorum tabii ki) Bana göre yapay zeka bir gazetecinin belli oranda işini kolaylaştırır, hepsi o kadar. Aksi halde gazeteci, algoritmaların esiri olur. Çevresini kendi gözleriyle gözlemleyip, içinde yaşadığı dünyadan direkt haberdar olmak ve yaşama kendi parmaklarıyla dokunmak dururken, çoğu siyasi ve sosyal amaçlarla güdümlü olarak çiplere yüklenmiş "silikon bilgiler" gazeteciyi yanıltabilir.

Ayrıca yapay zeka, okur tepkilerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmelerle gazetecilerin ilgi alanlarını sadece popüler konularla sınırlayıp, onları "tek tip" hale getirerek yazıların renk skalasını da kısıtlayabilir.

Tavsiyem, bir süre daha benimle idare edin...







Ne işin var sırığın ucunda?

Son günlere iki kişi damga vurdu. Biri, eli cebinde atış yapan Yusuf Dikeç, diğeri kusursuz güzelliğiyle büyüleyen Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve...

Norveçli sporcu adeta Venüs heykelinin ete kemiğe bürünmüş hali gibi... İnsanın içinden "A kızım, ne işin var sırığın tepesinde? Türkiye'ye gel dizi oyuncusu ol, 10 metrelik banknot tomarının üzerinden atla" demek geçiyor.

Bu arada Embla'nın güzelliğini Amerikalılara sormuşlar. ABD'liler cevap vermiş: "Bizim yediğimiz her şey Norveç'te yasak, o yüzdendir!.."

Boşuna demiyorlar "Ne yersen osun" diye...







Dünyanın en acı çikolatası

Bilir misiniz, Belçika Kralı 2. Leopold 1908'e kadar sömürdüğü Kongo'da 15 milyon insanı katletti. Bununla da yetinmeyip, kauçuk hasadını eksik yapan kölelerin ceza olarak ellerini kesti.

Peki "Kesik el çikolatası" ile ünlü Belçika'ya kakao nereden geliyordu dersiniz? Evet, doğru tahmin ettiniz...



Şimdiden olimpiyat şampiyonuyuz

Fransa 2024'de ümit ettiğimiz kadar başarılı olamadık ama bana göre ülke tanıtımındaki tüm altın madalyaları biz topladık.

Ülkemizi tanıtan muhteşem kliplerin milyonlarca sporsever tarafından izlenen uluslararası Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarının canlı yayınlarında sıkça ekrana gelmesi olimpiyat boyunca gururumu okşadı.

Bunun yanı sıra Fransa 2024'ün ana sponsoru Türk Hava Yolları'nın tanıtımlarının hemen her müsabaka sonrasında ekranlara taşınması da hanemize artı puanlar yazdırdı.



Gaf kürsüsü

Mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 bıçak darbesiyle yaralayan Yunus Yıldırım, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimi isteyerek yaralamadım" demesin mi?







Zap'tiye

CHP heyeti, Parisli emeklilerin halini, hayat pahalılığını, kentteki olası deprem için yapılan hazırlıkları ve Paris'te suya ne kadar zam yapılması gerektiğini inceliyor. (!)



Ne demiş?

"Mitçotakis gelsin de ona Barbaros Müzesi'nde onlardan ganimet olarak aldığımız savaş gemisini göstereyim. ABD'nin onlara verdiği modası geçmiş gemiler, bizim için sadece hedeftir. Balıkçı teknesi gibi vururuz onları." (Prof. Mesut Hakkı Caşin'in A Haber'deki sözleri)