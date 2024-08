Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) sosyal medya hesabından "Evde hayaletler var herhalde" sözleriyle sitem etmişti.

Bunun üzerine MUSKİ görevlileri Akalın'ın evindeki su sayacını kontrol etti ve sayaçta bir arıza olmadığını, söz konusu su miktarının "tüketimden kaynaklandığını" yani kullanıldığını açıkladılar.







Durum son derece şaşırtıcı. Hayaletler (!) eğer sırf eğlence olsun diye her gün havuzun suyunu boşaltıp yeniden doldurmuyorsa ya da üç harfliler için hamam işletmiyorsa 18 bin lira su faturası gelmesine imkan yok.

Bütün yaz su kıtlığı yaşayan Bodrum halkı bence yağmur duasına çıkmak yerine Demet'in evinden cin çıkarma seansı yapsın. (!)



Dünya ombudsmanı olduk

Türkiye uluslararası politikada altın çağını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkin dışişleri kadrosuyla artık tüm dünyada barış için başvurulacak ilk isim haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de liderleri ile görüşebilen tek başkan olan Erdoğan, başta tahıl koridoru olmak üzere pek çok sorunun giderilmesinde baş aktör oldu. Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından yıllarca işgal altında tutulan topraklarının kurtarılması ve ardından da kalıcı barışın sağlanması adına en etkin girişimler yine Türkiye'den geldi.

Yıllardır aralarında büyük bir gerilim yaşanan iki Afrika ülkesi Somali ile Etiyopya, arabulucu Türkiye'nin girişimiyle Ankara'da barış arıyor.

Türkiye'nin dirayetli Gazze tutumu ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması konusundaki omurgalı ve adaletli duruşu da büyük takdir görüyor. Beş ülkeyi ilgilendiren Ankara'daki yüzyılın casus takasındaki başarımız ise hâlâ dünyanın dilinde.

Son olarak ABD, İran-İsrail arasındaki gerilimin azaltılması ve özellikle de İran'ın saldırıdan vazgeçirilmesi için Türkiye'nin arabuluculuğuna ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Herkes yangına benzin dökerken, biz elimizde hortumla dünyanın dört bir yanına yetişmeye çalışıyoruz.

Barış yolundaki gazamız mübarek olsun...



Bu "oyunu" bozmalıyız

Geçen hafta Roblox adlı oyun sitesine erişimin engellenmesi kararına destek vermek üzere "Dijital vatanı da tıpkı sınırlarımız, hava sahamız ve mavi vatan gibi korumalıyız" diye yazmıştım. Denetimsiz oyunların özellikle çocuk ve gençlerin ruhsal dengelerini bozduğu, onlara adeta zehir enjekte ettiğini anlatmış, tehlikeye bir kez daha dikkat çekmiştim.







Daha bu yazının mürekkebi kurumadan Eskişehir'de bir genç, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip, oradaki ölümcül karakter gibi kask takıp, miğfer giyip, eline de bıçak alarak kahvehane ve parktaki yaşlı insanların üzerine saldırdı. Aynı zamanda canlı yayın açarak ikisi ağır beş kişiyi yaraladı. Tesadüfen oradan geçmekte olan bir polis memuru olmasa bugün belki de çok daha büyük bir vahşetten söz ediyor olacaktık.

Ortalıkta çok tehlikeli bir oyun var. Dijital ortamda gençleri şiddete, savaşa, cinayete, tecavüze ve cinsiyetsizliğe özendiren çok sayıda bilgisayar oyunu bulunuyor. Aileler ve çocuklar bu büyük gizli savaşa karşı son derece korunmasız.

Şimdi kimse bana haberleşme özgürlüğünden, kişisel hak ve hürriyetlerden filan dem vurmasın. Bunun adı demokrasi değil. 9 yaşında bir kız çocuğu babası olarak devletin bu konuda aldığı ve alacağı her türlü tedbirin tamamen arkasındayım.



Gaf kürsüsü

Password yarışmasında Enis Arıkan, takım arkadaşına yelpazeyi anlatmak için "Yellenmek" dedi. Yarışmacı Çiçek cevap verdi: "Gaz?"



Zap'tiye

Kaleyi bazen kaleci değil, "anne şefkati" korur...









Ne demiş?

"Haanki unlüleğ Booğdrum'da tatil yaapiyo diye merağk edyosaniz siradağki haberi kaçirmayin..." (Magazin D'nin sunucusu (!) Chloe anons yapıyor)