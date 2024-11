Sapık kağıt toplayıcı tarafından önce tecavüz edilip sonra cesedi Feriköy Mezarlığı'na atılan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın bir gün önce çekilen son videosunu izlediniz mi? Ben izledim. Yutkunarak... Gözyaşlarımı içime içime akıtarak...

Bir adam görmüş bir gece önce Şirin'i, çöpten bulduğu mandalinaları yerken... "At onları, sana marketten ne istiyorsan yenilerini alayım" demiş. İyi yürekli vatandaş, evine götürmesi için koca bir poşet doldurmuş ona. Şirin sadece kendini de düşünmemiş üstelik. Ev halkı neleri severse onları istemiş yüce gönüllü minik kız...









Ertesi gün herkesi o adam gibi iyiliksever sandığı için yanaşmış o kağıt toplayıcının yanına... Sonrası...

Çocuklara iyilik yapsan bir dert, yapmasan ayrı dert... Nasıl garip bir dünyanın içine düştüysek?..

Peki Şirin'i sadece o sapık mı öldürdü? Hiç sanmıyorum.

El kadar çocuğu gece vakti çöp karıştırmak ve dilenmek için sokağa salan o sözde ana babaya ne demeli?

Ya da 16 suç kaydı bulunan sapığın aramızda dolaşmasına göz yumanlara?

Biliyorum hiçbirimizi affetmemişsindir melek Şirin... Ben şimdi buradan kendi adıma senden af dilesem ne olacak ki?..



Halk mı dediniz?

Köşemizin hiciv ustası okurlarından Ramazan Budaklar yine döktürmüş:

"Asansör çalışmıyor HALK merdiven çıkıyor, otobüs arızalı HALK ittiriyor, yürüyen merdiven çalışmıyor HALK yürüyor, otobüs yanıyor HALK bakıyor, metroda ve tünelde HALK koşturuyor, şarkıcılara para saçılıyor HALK izliyor.! Ortalığı b.k götürüyor HALK kızıyor, Cumhuriyet'i gazetesinde, HALK'ı tabelasında, partisi tatilde, konserde, gezide... Cumhuriyet HALK partisi!"



En talihsiz mafya (!)

Köşemizin demirbaşlarından sevgili Hakan Eracun yine formda:

"Bence İnci Taneleri dizisindeki mafya babası Reyyaz Kurudal sinema ve dizi tarihinin en şanssız mafya lideri. Bugüne kadar kendisini Sirat Sıcak ve Necmi karakterleri ile 2 kere aldatan sevgilisi Aleyna'ya ne yaptıysa ulaşamayan, ulaştığında ise elinden kaçıran, hatta düğün sahnesinde sniper görevlendirip öldürmeye çalışan ama tuttuğu keskin nişancının dürbünlü tüfekle sadece düğündeki bardakları vurabilecek kadar beceriksiz çıkmasıyla yine hedefi bulamayan başarısız ve şanssız bir mafya babası. Reyyaz Kurudal'ın bu unvanından dolayı Sicilya'da heykeli dikilmeli."



HAFTANIN ŞİİRİ



EL ÜSTÜNDE KADINLAR

Vahşete isim takmışlar: Eski koca cinneti

Oysa çektiler altımdan vaat edilmiş cenneti

Haberlerimiz artık sütunların dibinde

El üstünde kadınlar, lâkin tabut içinde









Döküldü kaldırıma oluk oluk kanlarım

Neydi bilemedim günahlarım, suçlarım

Bilirim öldürecekler her gün başka biçimde

El üstünde kadınlar, lâkin tabut içinde

Yüksel Aytuğ - 2024



Zap'tiye

"Allah'ım benden al, evladıma ver" duası kabul olmuş bir baba. (Sosyal medyadan)









Gaf kürsüsü

Değerli dostum Muharrem Akduman'ın notu: Habertürk'te Faruk Aksoy diyor ki: "Van uçağı, havada esrarengiz bir cisim görünce Diyarbakır'a indi. O, cisim acaba UFO mu idi???" Yahu UFO zaten "Tanımlanamayan Gök Cismi"nin İngilizce kısaltması değil mi?



Ne demiş?

Müdavimimiz Ali Aktulga, Kızıl Goncalar dizisinde geçen bir Konfüçyus sözünü not etmiş: "Devlet gemiye, halk da suya benzer. Gemiyi taşıyan da sudur, gemiyi alabora eden de..."