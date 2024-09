New York'ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu haftası nedeniyle şehrin birçok yerinde protestolar ve paralel etkinlikler düzenlendi. Robert Reiss, her zaman yaptığı liderlik sohbetlerine bu hafta bir yenisini ekledi. Amerika'nın en iyi CEO'larından ne öğrenebiliriz? CEO'lar liderliği nasıl anlatıyor? Reiss bu soruları canlı bir liderlik dersinde, Ideagen Global'in New York Harvard Club'da düzenlediği 2024 Küresel Ortaklık Zirvesinde büyük hayranı olduğum Marvel'ın CEO'su Peter Cuneo'ya iletti. Sohbetten aklımda kalanlar şunlar... Cuneo'ya göre başarı için altı temel ilke var. Ön yargıyı başarıya giden yolda en büyük engellerden biri olarak tanımlıyor mesela. "Önyargılarınızdan kurtulmaya çalışın. Eğer güçlü önyargılarınız varsa, iş hayatında veya yaşamda başarılı olamazsınız" dedi. Marvel'ın yeniden kazandığı başarısının nedenlerinden birinin, ırk, din, yaş, kültür gözetmeden işe alınan çalışanları olduğunu belirterek "Başarılıyız çünkü çok çeşitliyiz" diye konuştuk. Cuneo, insanları kaliteli insanlarla bir araya gelmeye ve onlardan birçok farklı şey öğrenmeye teşvik etti.







Vietnam Savaşı sırasında U.S.S. Strauss gemisindeki kaptanı, örnek bir liderlik anlayışını kendisine aşıladığı için takdir etti. Kaptanının iki tekne arasında neredeyse bir çarpışmaya neden olan bir hata yaptığını, hatayı başkasına atmak yerine kabul ettiğini anlattı, "Sonuç olarak, subaylar ona her zamankinden daha fazla sadık oldu. Bu bana değerli bir ders verdi: Bir lider olarak ulaşılabilir ve insani olmalısınız" dedi. Cuneo'nun kariyerindeki belki de en önemli şey risk alması.

Ünlü CEO "Risk alın, hata yapın" diyerek değişiklikler yapmanın önemini vurguladı, "Çoğumuz bir koza içinde mutlu yaşamak isteriz. Mutlu olmak için, kariyer ve kişisel açıdan değişiklikler yapmalısınız" diye devam etti. Hata yaparak öğrenmenin şart olduğunu ifade eden Cuneo "Birçok hata yaptım. Hem yükseklikler hem de alçaklıklar var. Bunlardan dersler çıkarmak zorundaydım" diye konuştu. Hatalardan öğrenmenin yanı sıra, başkalarından eleştiri ve tavsiye almanın da önemine dikkat çekti.







Son olarak, Cuneo, temel değerleri korumanın ve doğru olanı yapmanın önemini vurguladı. Buna da 11 Eylül terör saldırılarından sonra, bazı endüstri efsanelerinin eserlerini içeren özel bir çizgi roman sanat eseri koleksiyonu yayınlama kararlarını örnek gösterdi. Basım ve dağıtım maliyetleri bağışlandı ve kitabın satışından elde edilen 1 milyon dolar New York şehrine bağışlandı. "Bu, doğru olanı yapmanın güzel bir örneğiydi. Değişim zor, bazen şirketin hayatta kalması için gerekli radikal değişiklikleri yapmak duygusal olarak zorlayıcıdır. Ancak yukarıda belirtilen prensipleri uygular ve gerçekten ekibinizi sürecin bir parçası haline getirirseniz, organizasyonunuz için bir süper kahraman olursunuz" diyerek de gülerek beni uyardı.



FRİDA SERGİSİNİ KAÇIRMAYIN!

Türkiye'de bu hafta şahane sanat olayları yaşanıyor. Müthiş bir vizyon mesela Frida'nın sergisinin açılması. Emeği geçen herkesi tebrik etmek gerek çünkü bu sergi unutulmayacak bir etki bırakacak. Dünyanın birçok ülkesinde, Frida'nın Meksika'daki evini gezmiş biri olarak söylüyorum, günlüklerinin, sanatseverlerle buluşması çok değerli bir olay.







Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi, Türkiye'de ilk kez Kültür Yolu Projesi kapsamında bugünden itibaren İstanbul Grand Pera Tarihi Bina'da sanatseverlerle buluşacak. 20. yüzyılın önde gelen Meksikalı ressamlarından Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Sergi; yeni nesil teknolojiler, yapay zeka, deneyim alanları, dijital enstalasyonlarla Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir yolculuk sunuyor. 2-30 Kasım'da ise Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.