İdilika'nın Mutfağı bugün, Sakarya'da nefis bir sofraya konuk oluyor. Sakarya; çeşitli bölgelerden aldığı göçlerle adeta karma bir şehir. Çok geniş kültürleri içinde barındıran bu şehir, dolayısıyla çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu, şehre özel yapılan 900'den fazla yemek türünün ortaya çıkmasının da bir göstergesidir. Sakarya'da yaşayan Yerleşik Türkmenler (Manavlar), Karadeniz Türkmenleri, Balkan ve Rumeli Türkmenleri (Muhacirler), Gürcüler, Lazlar, Kurmançlar, Abhazlar, Çerkezler, Romanlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Yörükler, Hemşinliler, Pomaklar, Abdallar, Orta Anadolu Türkmenleri, Tatarlar, Zenciler gibi kültürel grupların mutfak kültürlerindeki farklılıklar ilk bakışta görülmektedir. Sakarya yöresindeki yemek kültüründe temel belirleyici özelliklerden ilki, içinde bulunulan farklı kültür gruplarının yapısından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 'Sakarya Mutfağı' ya da 'Sakarya Yemek Kültürü' denildiğinde, Sakarya'da yaşayan farklı kültür gruplarındaki insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler-içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır.



KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK...

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Sakarya mutfağındaki zenginlik; Orta Asya'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan taşınan ve Anadolu topraklarında buluşan ürünlerin çeşitliliği ile uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim sonucunda ortaya çıkmıştır. Geliştirilen yeni tatlar, yöre mutfak kültürünün bugüne gelmesini sağlamıştır. Bu etkileşim sonucu tüm tahıl ve sebze çeşitlerinin, kırmızı ve beyaz etin, çorbaların, zeytinyağlıların, hamur işlerinin ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin yapıldığı bir Sakarya mutfağı karşımıza çıkmaktadır.









ISLAMA KÖFTE



MALZEMELER

500 gr. köftelik ıslama köfte kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim ekmek

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

EKMEKLERİ ISLAMAK İÇİN:

12 adet dilimlenmiş bayat ekmek

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küp şeker

2-3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Taze ya da közlenmiş 1 adet domates, sivri biber ve soğan

YAPILIŞI: Kullanacağımız ekmeğin bir gün önceden kalmış, biraz bayatlamış, taş fırın ya da kara fırın ekmeği olması, sonucu daha iyi yapacaktır. Ya da istersek kullanacağımız ekmeği bir gün bekletebiliriz. Köfte için; tüm malzemeyi macun gibi olacak şekilde güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfte harcını iki-üç saat kadar dinlendiriyoruz. Diğer yandan et suyumuzu ısıtıyoruz, et suyunun içine bir adet küp şeker ekliyoruz. Başka bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine salçayı ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar salçayı biraz kavuruyoruz. Ardından bu salçalı karışımın içine kırmızı toz biberi de ekliyoruz. İkiliyi hemen hızlıca karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Tavadaki salçalı biberli sosu et suyunun içine boşaltıyoruz ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Islama köfte haline getirmek için, dinlenmiş köfte harcını yağlı ellerimizle bir kez daha yoğuruyoruz ve yine ellerimizi yağlayarak yatsı uzun köfteler hazırlıyoruz. Ardından ekmekleri dilimliyoruz. Köfteleri elektrikli ızgarada ya da tavada pişiriyoruz. Köfteler kızarırken, dilimlediğimiz ekmekleri hazırladığımız ılık haldeki biberli sos karışımına hafif hafif batırıp çıkarıyoruz ve ızgarada ekmekleri kızartıyoruz. Sunum aşamasında tabağımıza üç adet kızarmış ekmek dilimini yerleştiriyoruz. Ekmeklerin üzerine beş-altı adet köfte koyuyoruz, biber ve domatesle süsleyerek servis ediyoruz.









İNCİR UYUTMASI



MALZEMELER

1 kilo incir

2 bardak şeker

1 bardak süt

1 bardak su

YAPILIŞI: İncirler kuşbaşı doğranıp içine şeker konur. İkisi beraber karıştıra karıştıra pişirilir. Su ve süt karışımı koyulur. Özleşene kadar kaynatılır.



DIMBIL ÇORBASI



MALZEMELER

1 kase buğday unu

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 su bardağı kuru fasulye

YAPILIŞI: Bir kapta yarım su bardağı su, un ve tuzu katı bir hamur olacak şekilde iyice yoğurun. Hamur orta incelikte açılır, küçük küçük kopartılıp unlu tepsiye atılır. Tencereye 6 su bardağı su ve tuz atılarak kaynatılır, su kaynayınca içine hamurlar atılır ve pişirilir. Ayrı bir tencerede soğanlar kavurulur. Soğanları kavurduktan sonra içine haşlanmış fasulye ilave edilir ve üzerine kırmızı toz biber, nane katılıp biraz daha kavurmaya devam edilir. Daha sonra çorbaya eklenip ocaktan alınır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.