PELİN KAYA

120 milyar dolarlık servetiyle dünyanın dokuzuncu, Asya' nın en zengin ailesinin oğlu Anant Ambani ve Radhika Merchant 3 gün 3 gece süren bir düğünle Hindistan'da evlendi. Düğün, Mart ayında başlayan ve 14 Temmuz'a kadar bitmek bilmeyen sayısız ön kutlamasıyla bir noktadan sonra zengin fakir her kesimin tepki gösterdiği ızdırap dolu bir şova dönüştü.

600 milyon dolarlık değerindeki düğün sayesinde hiç duymadığımız Hint kültürünün A'den Z'ye bilirkişisi oluverdik. Hint tasarımcıların en iyilerini, dikim tekniklerini, kumaşlarını, dini ritüellerini öğrendik, Bollywood ünlülerini tanıdık ve ömrü hayatımızda göremeyeceğimiz kadar yüksek karatlı mücevherleri bir arada görmüş olduk. Gelin, lise aşklarının kavuştuğu, yıllar geçse de dillerden düşmeyecek bu düğünün detaylarına hep birlikte göz atalım.







DÜĞÜNDEN ÖNCE NELER OLDU?

Düğün öncesi kutlamalar üç ana aşamada gerçekleşti. 1 Mart'ta, binden fazla uluslararası jet-set isim Hindistan'da ağırlandı. Konuklara charter uçuşları, makyaj sanatçıları, şefler ve lüks araçlar eşlik etti. Kutlama etkinlikleri için camdan bir saray inşa edildi ve 5000'den fazla drone ile ışık gösterileri yapıldı. Konuklar arasında Bill Gates, Mark Zuckerberg, Kanada, İsveç ve Katar'ın başbakanları, Bhutan kral ve kraliçesi, Hindistan'ın Deepika Padukone, Shah Rukh Khan ve Amitabh Bachchan gibi en ünlü isimleri vardı. Bu gecede 10 milyon dolar alan Rihanna ve Akon sahne aldılar. Rihanna'nın sahne alması dünya basınında büyük büyük ses getirdi.

Düğünün ikinci kutlaması Mayıs ayında Palermo'dan başlayıp Roma, Cannes ve Portofino rotalı Cruise gemisinde düzenlendi. Bu sefer sahnede Backstreet Boys, Katy Perry ve Pitbull yer aldı.

Temmuz ayında da aile üyelerinin ve yakınlarının katıldığı geleneksel bir davet düzenledi ve yine milyonlarca dolar karşılığında bu sefer sahnede yer alan Justin Bieber oldu.







ULAŞIM VE KONAKLAMA

Mukesh Ambani, toplamda 14 bin davetlinin katıldığı oğlu Anant Ambani'nin Radhika Merchant ile olan düğününe misafirlerin gelmesi için 100 adet özel jet kiraladı. Transferler için konuklara yüzlerce lüks araba tahsis edildi. Yurt dışından gelen tüm davetlilerin özel konaklama masrafları aile tarafından karşılandı.







DEKORASYON

Hindistan'a özgü çiçeklerden 60'tan fazla devasa büyüklükte hayvan heykelleri hazırlandı. Her birinin yapılması için 100 binden fazla çiçek kullanıldı. Dünyanın en ünlü ve en pahalı çiçek sanatçısı Jeff Leatham, çiftin kutlamalarında en özel çalışmalarını sergiledi.







GELİNLİKLER VE MÜCEVHERLER

Radhika ilk gün Abu Jani Sandeep Khosla tarafından tasarlanan kırmızı ve beyaz renkte bir couture gelinlik giydi. İkinci gelinliği ise Manish Malhotra imzalıydı. Gelinliği üzerine taktığı mücevherler ise aile yadigarıydı. Damadın ilk gün tercihi Abu Jani Sandeep Khosla markasından oldu. Kıyafetinden daha fazla konuşulan ise mücevherleriydi. Her iki damatlığının başlığına taktığı elmasın yalnızca Hindistan Kraliyetini temsilen Kralların takmasına izin verilirmiş. 100 karattan fazla olan bu heybetli mücevherin fiyatının tahmini bile yapılamadı. İkinci damatlığı için seçtiği ise Heeramaneck&Son'ın Cartier ile iş birliği için tasarladığı 720 karatlık Zambian zümrüt broşuydu. Tasarım, devasa taşın üzerinde duran bir panter figürü içeriyor.

Anne Nita Ambani'nin taktığı mücevherler ise en göz alıcı parçalardan oluşuyordu. Kolyesinde, biri 100 karat olan iki sarı elmas ve yüzen armut şeklinde beyaz bir elmas bulunuyor. Beş sıralı kolye, Kantilal Chhotalal tarafından yapılmış ve 1000 saatlik bir çalışma gerektirmiş. Bu kolyeyi sarı elmas Nizami küpeler ve sarı armut şeklinde bir elmas ile tamamlamış. Saçına ise sekiz tane 5 karatlık tek taş elmas iğnelenmiş. İkinci görünümünde ise tepeden tırnağa aile hazinesinden yüzlerce karatlık zümrüt mücevherleriyle geceye damga vurdu. Aile üyelerinin mücevherleri kadar konuşulan bir diğer mücevherler de düğünün davetlilerinden Kim ve Khloe Kardashian'ın mücevherleri oldu. İkisi de taktıkları mücevherler sayesinde bol bol tasarımcı Lorraine Schwartz'in reklamını yaptılar.

Radhika röportajlarında ikinci gün için en sevdiğim kıyafeti giydim diyor. Favori tasarımcıları Jayshree Burman ile Abu Jani ve Sandeep Khosla'nın iş birliğiyle hazırlanmış üçüncü gelinliği ile kendini çok iyi hissetmiş. Son günde Mangal Utsav yani çiftin asıl düğün resepsiyonu gerçekleşti. Radhika Dolce & Gabbana'dan altın filigranlı bir korsaj ve Anamika Khanna'nın tasarladığı bir sari giydi. Mücevher olarak, şelale tarzında sarı renkte bir elmas kolye, küpeler ve uyumlu bilezikler taktı.







DAVETLİLER

Ambani ailesinin düğününde, dünyaca ünlü ve etkileyici isimlerin bulunduğu bir konuk listesi hazırlandı. Davetlilerin tam listesi, etkinliğin ne kadar prestijli ve önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Kardashianlar'dan Priyanka Chopra'ya, eski devlet başkanlarından dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larına kadar en ağır toplar kusursuz bir şekilde ağırlandı. Bu sağlam listede en şanslı olanlar ise damadın sağdıçlarıydı. Anant Ambani düğündeki tüm yakın erkek arkadaşlarına Audemars Piguet imzalı tanesi yaklaşık 105 bin dolar değerinde saatler hediye etti.



MİLLİ TAKIMLARIN OLİMPİYATLARDAKİ MODA KARNESİ

Paris'in büyüleyici atmosferinde 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Takımlar, sadece sportif yetenekleriyle değil aynı zamanda dikkat çekici açılış seremoni ve forma tasarımlarıyla da gündem oldu.

Türk Milli sporcularımız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Vakko imzalı kıyafetleri ile katılıyor. Cumhuriyet tarihinde resmi olarak ilk kez katıldığımız Paris 1924'ten tam 100 yıl sonra 21 farklı branşta yarışacak olan 176 milli sporcumuz, Team Türkiye kıyafetleriyle ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcularımızın kıyafetleri çok hoş görünüyor.

Tasarımların rahat görünmesinin yanı sıra, renk ve kalıplar da göz önüne alındığında gayet işlevsel ve rafine bir görünüme sahipler.







Bizimkilerin kıyafetleri harika olsa da bu konuda şimdiden yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan tek ülke oldu o da Moğolistan!

Tören kıyafetleri, henüz beş yıllık bir geçmişi olan Michel&Amazonka markası tarafından tasarlanmış. Kıyafetlerde, Dokuz Beyaz Bayrak, Olimpiyat meşalesi, Paris Olimpiyatları amblemi, güneş, ay ve Gua-Maral (efsanevi geyik) gibi milli ve Olimpiyat sembolleri bulunuyor. Üstelik bunların hepsi "altın iplikle" özenle işlenmiş.

İncelikle düşünülmüş bu tasarımlar herkesi kendine hayran bıraktı ve adeta bir moda koleksiyonu hissi yaşattı. Moğolistan'ın bu kadar beğenilmesinin bir diğer sebebi de ülkenin etnik zenginliklerinin de tasarımlara uygulanmış olması.

Moğolistan Olimpiyat gibi çok önemli bir organizasyonun fırsatını iyi değerlendirip adeta işi bir moda şölenine çevirmiş.

Bana büyük hayal kırıklığı yaşatan ise ilginç bir şekilde İtalya oldu. İtalya'nın en köklü en başarılı markalarından Armani ile ortaya çıkan çalışma dümdüz eşofmanlar oldu. İlk gördüğümde kesin eski bir görsele bakıyorum diye düşündüm.

Üstelik diğer ülkeler gibi profesyonel bir çekim bile gerçekleştirilmemiş. İtalya benim için bu sınavın en kötü not alanı oldu. Bir diğer hayal kırıklığım da adeta çocuk giyim koleksiyon havasına sahip Ben Sherman imzalı Büyük Britanya oldu.

Fransa, Berluti ile olan koleksiyonuyla bir İspanyol dizisindeki liseli öğrencilerin formasını anımsattı.

Amerika için Ralph Lauren, Kanada için Lululemon, İspanya için Joma, Çek Cumhruiyeti için Jan Societe, markalarıyla çalışılmış. Bu ülkeler için ne olumlu ne de olumsuz bir yorum yapamıyorum. Ama en azından İtalya'dan çok daha fazla özen gösterildiği ortada.