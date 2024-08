PELİN KAYA

Paris Yaz Olimpiyatları’nın son haftasında öne çıkan konuların bazılarını sizler için derledim:

KADIN HER YERDE KADINDIR!

Kadın sporcular sadece performanslarıyla değil, bakımlı görünümleriyle de ilgi odağı oldular. Olimpiyatlara katılan birçok sporcu gibi dünyaca ünlü jimnastik yıldızı Simone Biles'ın güzellik rutinlerinden geri kalmadığını gösteren görüntüler büyük ses getirdi.







Yarışmadan önce saç ve tırnak bakımını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Biles, kirpiklerini bile kendisinin yaptığını anlatıyor. Yarışma sırasında ise olimpiyatların ana sponsorlarından Fenty Beauty marka ürünleri kullandığı görüldü. Ardından yaptığı dudak makyajı da tüm sosyal medyada merak konusu oldu. Sahada bakımlı olmak denince bizim Filenin Sultanları'nı es geçemeyiz. Özellikle takım kaptanı Eda Erdem'in filenin arkasından verdiği ve viral olan keskin bakışları hafızalarımıza kazındı. Öyle başarılı bir makyaj yapılmış ki onca efor sarf etmesi, hareket ve tere rağmen makyajı biraz olsun bile bozulmamıştı.







ADELE'DEN KADIN SPORCULARA TAM DESTEK

Yıldız şarkıcı Adele, Münih konserinde şahane bir harekete imza attı. Dünya çapında milyonların sevgisini kazanan Adele, performansına kısa bir süre ara vererek Olimpiyat yayınına bağlandı ve Kadınlar 100 metre koşu yarışını dev ekranda izlettirdi. Bu tavrı hem sporun hem de kadın dayanışmasının bir kutlaması olarak hafızalara kazındı. Sadece 9-10 saniye süren bu anlamlı hareketin bazı kesimler tarafından eleştirilmesi, toplumsal tahammül sınırlarının ne denli daraldığını da gözler önüne sermiş oldu.







GENÇ YAŞINDA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Henüz 16 yaşında olan Kuzey Tunçelli, Erkekler 1.500 metre elemelerindeki 14:45.27'lik derecesiyle adını finale yazdırarak Türk yüzme tarihinde bir ilki başardı. Tunçelli, olimpiyat finaline kalmayı başaran ilk Türk yüzücü olarak tarih yazdı. Finalde ise 14:41.22'lik derecesiyle dünya gençler rekorunu kırarak Olimpiyat 5'inciliğini elde etti. Yaşı daha çok genç, eminim ki kendisini ileriki yarışmalarda ve olimpiyatlarda sıkça madalya alırken göreceğiz.







MÜCEVHER AŞKI HIZ KESMİYOR!

Paris Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre sprintinde ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanan Amerikalı sporcu Noah Lyles'ın zaferi tüm dünyanın ilgisini çekti. Normalde hepimizin bildiği üzere koşu yarışlarında final çizgisinde ayağı en önde olan madalyayı alır. İkinci olan atlet Kishane Thompson da tıpkı bu şekilde önde görünüyor, ancak asıl kural bedenin önde olması olduğundan ve Noah Lyles omzu çizgiye geldiğinden geride olmasına rağmen yarışı kazanıyor. Lyles, yarışırken sadece hızıyla değil, aynı zamanda mücevher seçimiyle de izleyicilerin dikkatini çekti. Taktığı parıltılı mücevherlerden oluşan zincir kolyesi ile büyük ilgi topladı. Üç farklı metal türünden yapılmış ve elmaslarla kaplı zincir kolyesinin uğuruna inanıyor. E yarışın sonucuna bakarsak inanmakta haksız da değil!







NICE-PARİS TRENİNDE LÜKS HIRSIZLIĞI

Son yıllarda en ses getiren, çok konuşulan ve her yerde manşet olan hırsızlık türü nedir diye sorarsanız cevabım; Hermès marka çanta hırsızlığı olur. Fakat Paris Yaz Olimpiyatları'nda bile bu tarz bir hırsızlığın yaşanacak olmasını ben de dahil kimse beklemiyordu. Şimdiki Katar Emiri'nin kardeşi, Harrods, Valentino, Louis Vuitton gibi markalarda hisse sahibi olmasının yanı sıra kültür ve sanatta ülkenin lider isimlerinden biri olan Sheikha Al Mayassa, sahip olduğu geniş Hermes koleksiyonuyla da biliniyor. 27 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'na gitmek için bindiği Nice-Paris treninde içi değerli mücevher ve saatlerle dolu 11 adet Hermès çantası çalındı. Geniş çaplı aramalar yapılmasına rağmen ne çantalar ne de içindekiler hâlâ bulunamadı.







'SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?' KOMPLEKSİ

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Serena Williams, Paris'in en lüks otellerinden biri olan Peninsula Otel'de çocuklarıyla birlikte restorana alınmayınca sosyal medyada paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Otel o sırada boş görünen masaların da rezerve edildiğini açıklayarak, olayın kişisel bir boyutu olmadığını belirtti. Serena Williams'ı mesleki şöhretiyle tanımayan yoktur. Ancak Paris'in en meşhur mekanlarını da her gün dünyaca ünlü bir çok yıldız isim ziyaret eder ve bir ünlünün gelişi bu gibi mekanlar için sanıldığı gibi sıra dışı bir durum değildir. Bu nedenle onca ünlü arasında tanınmama ihtimali olabilir. Profesyonelce hareket eden bir işletme de kendisine iltimas geçmek zorunda değildir. Williams'ın bu durumu sosyal medyasında tepki göstererek paylaşması kompleksli bir hareket olmuş. Daha birkaç ay evvel dünyaca ünlü oyuncu Zendaya, yer olmasına rağmen kıyafeti uygun olmadığı için mekana kabul edilmemişti. Serena gibi 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' demek yerine mekandan sessizce ayrılarak asaletini konuşturmuş oldu.







DÜNYA YILDIZLARINA BENZETİLDİ

Bu yılki Olimpiyatlarda sporcuların fiziksel özellikleri de birçok habere konu oldu. Yakışıklılığıyla öne çıkan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon bu hafta sırayı sırık atlama rekortmeni İsveçli olimpik yıldız Armand Duplantis'e bıraktı. Duplantis Hollywood'un en gözde ünlüleriyle olan benzerliğiyle tüm dünyanın ilgisini çekti. Sırıkla atlamada 6.10 metrelik barajı aşarak dünya rekorunu kıran Duplantis dünya basınında ünlü oyuncular Cillian Murphy, Timothee Chalamet ve Jeremy Allen White'a benzetildi ve en sonunda hepsinin karışımı olduğuna karar verildi. Duplantis'in dünya rekoru kırmadan önce olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan sporcumuz Yusuf Dikeç'e gönderme yaparak poz vermesi de gönülleri fethetti.