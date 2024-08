PELİN KAYA

Moda dünyasında eylül ayı, adeta yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Moda dergilerinin eylül sayıları, sadece bir dergi yayını değil, aynı zamanda modanın geleceğine de yön veren güçlü bir araç ve yol haritasıdır. Bir moda dergisinin en heyecanlı olduğu, titizlikle çalışıldığı, en fazla reklamın alındığı dolayısıyla en çok kazancın sağlandığı sayıdır eylül sayısı. Moda takvimi açısından yaz mevsiminin sona erdiği, sonbahar/kış koleksiyonlarının tanıtıldığı bir geçiş dönemidir. Yeni sezon trendleri en kapsamlı şekilde bu sayıda konu edilir. En ses getiren kapak çalışması bu ayda yapılır. Ünlü yıldızlar için önemli bir derginin eylül sayısının kapağı için seçilmiş olmak büyük bir prestijdir.









2024'ün en havalı eylül sayısı hiç şüphesiz GQ dergisinden geldi. Kapakta bir değil iki yaşayan efsane Brad Pitt ve George Clooney yer alıyor. Üstelik ikisi de 60'lı yaşlara gelmiş ama görüntüde yarı yaşındakileri yaya bırakabilecek karizmayı korumayı başarabilmiş. Özel hayatlarında da yakın arkadaş olan ikili, Güney Fransa'nın büyülü doğasında muhteşem bir çekime imza atmışlar. Norveçli fotoğrafçı Solve Sundsbo tarafından gerçekleştirilen çekim moda dünyasına heyecan kattı. Çekim kadar styling çalışması da oldukça başarılı. Loro Piana, Cuccinelli, Brioni gibi sessiz lüks markalar tercih edilmiş. Clooney klasik ve zamansız tarzını korurken Pitt daha günümüz, daha modern ve daha ters köşe seçimlerde bulunmuş. İki isme bakıldığında görülen ilk şey; yaşlarını ne kadar doğal bir şekilde almış oldukları. Elbette minik dokunuşlar vardır ancak bu dokunuşların gerçekten 'minik' olduğu da ortada. Aklıma bizim erkek ünlülerimizin yaptırdığı abartılı estetikler gelince Clooney ve Pitt'in karizma seviyesi gözümde daha da artmış oluyor. Adeta 60'ın sadece sayıdan ibaret olduğunu anlatmak ister gibiler.











Amerikan Vogue, eylül sayısında sinemanın altın çağını günümüz modasıyla harmanlayarak okuyucuyu büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kapakta vizyona yeni giren 'It Ends With Us' filminin tanıtımlarıyla gündemde olan Blake Lively yer alıyor. Eylül çekimlerinin gizli starı ise Hollywood'un efsanevi ismi Elizabeth Taylor'a ve trajik bir geçmişe sahip 3.8 milyon dolarlık Cartier kolyeye ait. Kısaca hikayesini anlatmak isterim. Elizabeth Taylor sadece güzelliği, aşkları ve oynadığı rollerle değil mücevher tutkusuyla da bilinirdi. 1957 yılında, üçüncü eşi Mike Todd, Güney Fransa tatillerinde ünlü yıldıza yakut ve pırlantadan oluşan bu eşsiz Cartier setini hediye eder. Elizabeth hediyesini havuzda keyif yaparken almıştır. Ve bu an çekilen görüntüler hâlâ mücevher dünyasının en ikonik anlarından biridir. Bu mücevherler, sadece Taylor'ın güzelliğini taçlandırmakla kalmadı, aynı zamanda Todd ile olan aşklarının kısa ama tutkulu öyküsünün de sembolü oldu. Ne yazık ki, bu aşk, Todd'un 1958'deki trajik uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle yarıda kaldı ve Taylor henüz 26 yaşında aşkını kaybetmiş oldu. Todd'un kaybı, Cartier setini daha da anlamlı kıldı ve mücevherler, çiftin bir arada olduğu son mutlu anların kalıcı hatırası olarak kaldı. Tabii Elizabeth Taylor'ın mücevher aşkı ve koleksiyonu bununla sınırlı değildi. Taylor mücevher konusunda altın çağını eski eşlerinden Richard Burton ile yaşamıştır. Tüm eşlerinin kendisine hediye ettiği mücevherlerle ciddi bir koleksiyon sahibi olmuştur. Elizabeth Taylor'ın mücevherlere olan tutkusu, günümüze de ilham vermeye devam ediyor. Taylor, parıltılı taşlara olan düşkünlüğüyle sadece bir moda ikonu değil, aynı zamanda mücevher tarihinin de en parlak yıldızlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.









Beklenen ilgiyi yakalayamayan bir dergiye, İngiliz Vogue dergisine geçiyorum. Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful'un İngiliz dergiden ayrılmasının ve yerine Chioma Nnadi'nin gelişinin etkileri tüm çıplaklığıyla hissediliyor. Kylie Jenner ile standart bir kapak çalışması beklentilerin oldukça altında kaldı. Sayıda beni heyecanlandıran tek şey Jenner ve çocuklarının birlikte verdiği kareler oldu. Enninful'un geçen yıl dört ikon süpermodeli (Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell) bir araya getirdiği görkemli eylül sayısının ardından, bu yılki sayı, derginin kreatif çıtasının nasıl düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Maalesef Nnadi ilk büyük sınavında sınıfta kalmış oldu.









HAFTANIN STİLİ

Son filminin gala ve basın tanıtımları için yoğun günler yaşayan Blake Lively giydikleriyle de moda severlerin sıkı markajı altındaydı. Lively'nin styling çalışması için çok da başarılı olmuş diyemem. Arada iyi göründüğü anlar vardı ancak giydikleri arasında hiç bütünlük yoktu. Yalnızca prömiyerde giydiklerinin hatırına kendisine geçer not verilebilir. En sevdiğim görünümü son prömiyerde giydiği kristal taşlarla bezeli ve otrişli Tamara Ralph elbisesi oldu. Son dönemlerin gözde markalarından birini kendine yakıştırmayı başarmış. En çok konuşulan kıyafeti ise bir başka prömiyerde giydiği 2002 yılına ait vintage Atelier Versace elbisesi oldu. Bu elbiseyi ilk giyen o dönemlerin ikonlarından Britney Spears'tı. Lively'nin bu seçimini de kendisine çok yakıştırdım.









İKİ İYİ, BİR ÜZÜCÜ HABER

Güncellenen gümrük vergileri nedeniyle Nike global çevrimiçi alışveriş sitesini ve uygulamasını ne yazık ki Türk alıcılara kapattı. Ancak ardından gelen iki sevindirici haber yüreğimize biraz olsun su serpti.

Dünya yıldızlarının en sevdiği ve en çok tercih ettiği makyaj markası Charlotte Tilbury, Türkiye'ye geliyor. Bu marka öyle bir markadır ki makyaj tutkunu herkesin çantasında ülkemizde olmamasına rağmen ürünleri bir şekilde mutlaka bulunur. Marka sonunda ülkemizde sevenleriyle buluşuyor. 28 Ağustos günü markanın Sephora lansmanı büyük bir partiyle gerçekleşecek. Marka önümüzdeki günlerde satılmaya başlayacak.

Los Angeles merkezli spor giyim markası Alo Yoga, kasım 2024'te İstanbul'da ilk mağazasını açıyor. 2007 yılında kurulan ve adını "air, land, and ocean" (hava, kara, okyanus) kelimelerinin baş harflerinden alan Alo Yoga, yüksek kalite ve fonksiyonelliği ile dünya çapında bir üne sahip. Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Rosie Huntington Whiteley gibi ünlü isimlerin favorisi olan bu marka, ülkemizde de büyük bir merakla bekleniyordu. Yurt dışında alışverişe çıkanların ilk tercihlerinden biriyken, artık İstanbul'da da modaseverlerle buluşmuş olacak.