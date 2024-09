PELİN KAYA

İYİ DİKİME VE KALİTELİ MALZEMEYE YÖNELECEĞİZ

Modada hızlı tüketim döngüsünün biraz olsun yavaşladığı, bilinçli, sürdürülebilir, minimal, iyi dikim ve kaliteli malzemenin daha önem kazandığı bir sezona giriyoruz. Geçen yıl varolan birçok trendin bu sezonda da devam etmesi, modanın hızdan çok kaliteye ve işlevselliğe odaklandığının habercisi diyebiliriz. Gardırobunuzu yenilemek yerine, geçmiş sezonlardan parçaları yeniden değerlendirerek zamansız bir şıklığa ulaşmanın yollarını keşfedeceğiz.







MONOKROM ZARAFETİ: GRİ

Gri, bu sezonun sessiz ama derinden gelen yıldızı. Çok yönlü doğası ve sofistike havasıyla gri, özellikle kaşmir, yün ve dökümlü ipeklerde lüks bir dokunuş kazanıyor. Monokrom gri kombinler, soğuk günlerde zarafet dolu bir sadelik sunarken, tonların ustaca geçişleri katmanlı giyimi daha da ilgi çekici kılıyor. Baştan aşağı gri giyinmenin verdiği güven ve sakinlik, bu sezon stilinize sakin bir güç katacak.







VİŞNE OUT BORDO IN

Bordo, bu sezonun en sofistike renklerinden biri olarak stil sahnesinde yerini alıyor. Derin, zengin ve romantik olan bu renk, özellikle dış giyim ve aksesuarlarda öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon kırmızının tonlarından vişne ön plandayken, renk paleti dinginleşiyor ve yerini bordoya bırakıyor. Bordo, hem klasik hem de modern tarzların vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, her kombinle uyum sağlayan güçlü bir karakter ortaya koyuyor.







MODERN BOHEM

Bohem stil, modern bir yorumla geri dönüyor; ancak bu kez daha rafine ve sade. Geçmiş yıllardaki karışık desenler ve aşırı detaylar yerini daha sade, rahat silüetlere bırakıyor. Doğal kumaşlar, rahat kesimler ve püskül detaylarıyla şehir hayatına uyarlanan bu boho stil, zamansız bir özgürlük hissi veriyor.







CESUR YEŞİL

Sezonun en cesur renklerinden biri olan yeşil, klasik sonbahar renk paletinin dışına çıkarak beklenmedik bir tazelik sunuyor. Özellikle yağ yeşili ve haki ile karşılaştığımız bu ton, kazaklardan paltolara, ayakkabılardan aksesuarlara kadar geniş bir kullanım alanı buluyor. Cesur moda severler için bu renk, kalabalık arasında fark edilmenin göz alıcı yolu olacak.







HER DETAYDA LEOPAR

Leopar deseni, bu sezonun en cesur ve ne tezattır ki en kolay tercih edilecek trendlerinden biri. Zira öyle bir hasret oluşmuş ki bu desene artık tek bir yıldız parça olarak değil birden fazla parçada kullanmak makbul olacak. Artık leoparlı etek giyen birini leopar desenli bir sneaker giyerken görebiliriz ve bu durumu eskisi gibi garipsemeyeceğiz. Fazla kelimesi leopar için bu sezon ortadan kalkıyor. Hatta minimal kombinlere eklenen bu cesur desen, sofistike ve güçlü bir stilin anahtarı oluyor.







PELERİN YÜKSELİŞTE

Pelerinler, kraliyet zarafetini çağrıştıran nostaljik bir parçadan, modern bir moda ifadesine dönüştü. Özellikle kaşmir, deri ve kadife gibi lüks kumaşlarla tasarlanan pelerinler, dış giyimde yeni bir sofistike dönem başlatıyor. Geçtiğimiz yıl Phoebe Philo markasının yarattığı sükse ile öne çıkan bu model önümüzdeki sezonda da cazibesini koruyacak. Günlük kombinlerin üzerine ustalıkla eklenen bu dramatik parça, soğuk havalarda sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda stilin çarpıcı ifadesi haline gelecek.







GECE IŞILTI, GÜNDÜZ ZARAFET: SATEN ETEKLER

Bu sezon saten, gündelik stilin vazgeçilmez parçası olarak sahneye çıkıyor. Akıcı ve pürüzsüz dokusuyla saten, vücudu zarifçe sararak sofistike bir ışıltı yayıyor. Bu sezon eteklerde kendini gösteren bu kumaş, hem tek başına iddialı hem de katmanlı kombinlerde mükemmel bir tamamlayıcı haline geliyor. Gündüz bir blazer ceketle veya hoodie ile veya akşam ışıltılı aksesuarlarla eşleştirildiğinde saten, her ortama kusursuz bir uyum sağlıyor.







LÜKS DOKUNUŞ: SAHTE KÜRKLERİN ZAFERİ

Sahte kürkler, bu sezon çevre dostu ve şık bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve hacimli tüylü kürkler, soğuk kış günlerinde hem ısıtıcı hem de dikkat çekici bir stil sunuyor. Bu parçalar, modada dramatik bir dokunuş isteyenler için ideal. Cazibesini uzun yıllardır koruyan bu trend önümüzdeki sezonda da vazgeçilmezlerden olacak.







KOVBOY ŞIKLIĞI ŞEHRE İNİYOR

Western (Batılı) trendi, vahşi batının özgür ruhunu şehir sokaklarına taşıyor. Bu sezon, deri ceketler, püsküllü detaylar ve kovboy çizmeleri modern moda anlayışıyla buluşarak güçlü ve cesur bir stil yaratıyor. Denim on denim kombinler, büyük tokalı kemerler ve süet dokular, Western esintilerini günlük gardıroplara entegre ediyor. Hem maskülen hem de feminen çizgilerin harmanlandığı bu trend, nostalji ve modernizmin kusursuz bir birlikteliğiyle dikkat çekiyor. Şehirli kovboylar için bu sezon, özgürlük ve cesaretin sezonu olacak. Ve tabii günümüzde bu trendi başlatan marka olarak en çok Louis Vuitton nasiplenecek.







ÇANTA VE AYAKKABIDA BU SEZON…

Çanta ve ayakkabı trendlerinde bu sezon büyük hacimli çantalar ön planda. Süet kumaşlı çantalar, XXL omuz çantaları, uzun saplı el çantaları, şık clutch'lar ve kargo çantalar, stilimize işlevsel ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Ayakkabılarda ise loaferlar, kare burun ayakkabılar, biker botlar ve sneakerlar sezonun öne çıkanları.







Designer ve spor markalarının işbirliğiyle yaratılan sneakerlar, sokak stiline sofistike bir hava katıyor.







FÜZYON STİL

Füzyon stil, farklı tarzların ve mevsimlerin bir araya geldiği eklektik bir karışım sunuyor. Spor parçaların klasik öğelerle kombinlendiği veya farklı mevsimlere ait parçaların karma halde kullanıldığı bu trend, yaratıcı kombinlerin ve beklenmedik uyumların sezonunu yaşatacak. Kışlık bir kazağın altına yazlık kabarık bir etek giyerken, kalın bir kabanın içerisine basic bir tişörtle günü kurtaracağız.







SAÇ TRENDLERİ

Saçlarda ise iki güçlü trend öne çıkıyor: katlı saç kesimleri ve bob kesim. Katlı saçlar, hacim ve hareket kazandırırken, doğal dalgalarla birleşen bu stil rahat ve havalı bir görünüm yaratıyor. Özellikle uzun saçlarda katlı kesim, birçok yüz şekline uyum sağlayan dinamik bir tarz sunuyor. Bob kesim ise kısa saç sevenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Çene hizasındaki keskin hatlar, sofistike, parizyen ve modern bir görünüm kazandırırken, her ortama uyum sağlayan bir stil ikonu haline geliyor.







MAKYAJ TRENDLERİ

2024-2025 sezonunun makyaj trendleri, doğallık ile cesur renklerin dengesini sunuyor. Sade gözler ve iddialı dudaklar bu sezonun öne çıkan makyaj görünümü olacak. Gözlerde doğal ve minimal bir yaklaşım benimsenirken, dudaklar koyu bordo ve kırmızı tonlarla vurgulanıyor. Makyajın ana teması ise sağlıklı ve doğal cilt olacak. İnce yapılı fondötenler ve hafif dokulu allıklarla doğal bir cilt görünümü elde edeceğiz.







MANİKÜR TRENDLERİ

Tırnaklarda, klasik ve modern yaklaşımların zarif bir birleşimi etkili. Klasik kırmızı tırnaklar, her zamanki gibi modanın zamansızlık anlayışını yansıtırken, siyah french tırnaklar, klasik stile modern bir dokunuş katıyor. Doğal tırnak görünümü, minimalizm severler için en iyi tercih olurken, 3 boyutlu desenli tırnaklar da Z kuşağının en sevdiklerinden biri olmaya devam edecek.