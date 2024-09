PELİN KAYA

28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali, hem sinema hem de moda dünyasının enlerini ağırlamaya başladı. 7 Eylül'e kadar devam edecek olan bu prestijli festival, sinemadaki yeteneklerin yanı sıra kırmızı halıdaki şıklık yarışını da gözler önüne seriyor.

Angelina Jolie, Cate Blanchett, Monica Bellucci gibi ünlü isimlerin geldiği ve dahasının beklendiği festivalin ilk günlerine ait notlarıma gelin birlikte bakalım.







'Beetlejuice Beetlejuice' filminin prömiyerinde 2012 Couture koleksiyonundan ilham alan özel dikim Armani Prive imzalı elbisesi, metalik stilettoları ve Louis Vuitton kolyesiyle Cate Blanchett kusursuz görünüyor. Disclaimer filminin prömiyerinde giydiği sırtı inci detaylı elbisesi ve üçüncü gün giydiği beyaz Louis Vuitton elbisesi de çok şıktı.







Aynı galada bir diğer favorim ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci oldu. Özel dikim Vivienne Westwood elbisesi, mücevherleri, siyah gözlükleri ve en başarılı yönetmenlerden biri olan sevgilisi Tim Burton ile çok havalı görünüyor. Aşkta mutluluğu yakalamış kadın enerjisi saçıyor desem abartmış olmam!







Nicole Kidman da yeni filminin gösterimi için festivaldeydi ve gelir gelmez tüm dikkatleri üzerine çekti. Basın toplantısında giydiği Bottega Veneta elbisesiyle sunduğu şıklık beyaz terliğine rağmen büyük beğeni topladı. Akşam prömiyerde giydiği Schiaparelli elbisesiyle de son derece teatral bir şov sergiledi. Fiziği duruşu ve tarzıyla müthiş bir bütünlük yakalanmıştı.







Angelina Jolie'yi kırmızı halıda görmeyi özlemişim. Opera dünyasının gelmiş geçmiş en büyük sopranosu Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filminin basın toplantısı için giydiği YSL marka elbisesiyle minimal bir zarafet örneği sundu. Yakasındaki broşu çok özel bir parça. 1969 tarihli bu Cartier broş, rolünü canlandırdığı Maria Callas'a aitmiş. Filmin prömiyeri için seçimi 60'larda Maria Callas'ın stiliyle özdeşleşen kürk ceketlerinden ilham alınarak tasarlanan Tamara Ralph imzalı elbise oldu. Ancak, Jolie'nin üzerindeki kürk etolün gerçek kürkten olmadığını belirtmekte fayda var. Genel olarak aurası sayesinde her zamanki gibi şahane görünse de detaylara indiğimde elbisenin rengini ve yeni saç rengini kendisine bir türlü yakıştıramadığımı söylemem gerek. Görünümdeki tek kontrastın ruju olmasını yetersiz buldum.







GÖZLER HALUK BİLGİNER'İ ARADI

'Maria' filminin basın toplantısında ve prömiyerinde gözlerim, Angelina Jolie'den çok, Maria Callas'ın hayatında önemli bir yer tutan Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer'i aradı. Ne yazık ki Venedik Film Festivali'ndeki galaya tüm kadro katılmışken sadece Haluk Bilginer'in olmadığını görmek üzdü. Oscar adaylığı beklenen bir filmde önemli bir rol üstlenmek, dünya prömiyerini Venedik gibi prestijli bir festivalde yapmak ve başrolde Angelina Jolie gibi Hollywood'un dev bir ismiyle sahne almak... Tüm bunlar bir araya geldiğinde, böyle bir galaya katılmamak gerçekten düşündürücü. Belli ki büyük bir sorun yaşanmış ve bu sorun çözülememiş.







TÜRKLERİN AÇILIŞINI YAPMAK ONA KISMET OLDU

Venedik Film Festivali'nde Türk yıldızların kırmızı halı açılışını Özge Özacar yaptı. Tayfun Kaba imzalı elbisesi ile büyüleyen Özge, Damiani'nin zarif mücevherleriyle de şıklığını pekiştirmiş. Ancak ne yazık ki, elindeki çantanın modeli bu göz alıcı görünümüyle uyumlu olmamış. Bu şıklığa eşlik etmesi gereken, daha küçük mikro çantalardan olmalıydı. Anlaşılan Özge'nin çanta seçim kazaları hâlâ devam ediyor.







İKONİK ÇİFTTEN İKONİK DÜĞÜN

Dünyaca ünlü 'Gossip Girl' dizisinin unutulmaz yıldızı Ed Westwick ile İngiliz oyuncu Amy Jackson, 3 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. İlk tören 9 Ağustos'ta Londra'daki The Connaught Hotel'de gerçekleşirken ikinci ve daha kapsamlı kutlama 24 Ağustos'ta İtalya'nın büyüleyici Amalfi Sahili'nde yapıldı. Üç gün süren bu özel kutlamaya, dünyanın dört bir yanından gelen 220 seçkin davetli tanıklık etti. Ed Westwick'in eski dostları ve ünlü isimlerin yer aldığı düğünde misafirler arasında, Westwick'in eski 'Gossip Girl' rol arkadaşı Kelly Rutherford, oyuncu Daisy Lowe, komedyen ve aktör Jack Whitehall ve partneri Roxy Horner, film yapımcısı Mohammed Al Turki ve kozmetik devi Dr. Barbara Sturm gibi isimler yer aldı. Ed Westwick'in damatlığı Armani imzalıydı ve son derece iyi görünüyordu. Uzun zamandır bu kadar karizmatik bir damat görmedim desem abartmış olmam. Amy Jackson üç gün içerisinde birbirinden güzel elbiseler giyse de en çok beğenilen Alberta Ferretti imzalı gelinliği oldu. Gelinliğin şıklığı ve yakışması bir yana saç modeli ve muhteşem makyajı da büyük beğeni topladı.







FARKLI STİLİYLE BEĞENİ TOPLADI

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, iki yıllık bir aranın ardından sahalara US Open tenis turnuvasıyla döndü. Gösterdiği etkileyici performansının yanı sıra sahadaki farklı stil anlayışıyla da büyük ilgi topladı. Nike ile işbirliği yapan Japon tasarımcı Yoon Ambush'un tasarladığı kıyafeti, modern ve kültürel dokunuşlarla dikkat çekti. Yeşil, fırfırlı etek ve beldeki zarif fiyonk, Naomi'nin Japonya ve Japon alt kültürlerine olan sevgisini vurguluyor. Yoon, bu özel tasarımıyla sporda estetik ve anlamı kusursuz bir şekilde buluşturmakla kalmamış Osaka'nın geri dönüşüne katmak istediği modanın sihirli dokunuşunu da eklemiş.