Kâr amacı gütmeyen araştırma şirketi Tech Transparency Project, Facebook ve Instagram'da uyuşturucu reklamlarının olduğunu ve kullanıcıların üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine ABD Kongresi'nin 19 üyesi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup göndererek şirketin yasa dışı uyuşturucu reklamlarının platformlarında yayınlanmasını neden engelleyemediğini sordu.

Mektupta daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmayı amaçlayan 15 soru bulunuyor.

Donanım Haber'e göre Tech Transparency Project, kullanıcıları bir dizi uyuşturucu satın alabilecekleri üçüncü taraf hizmetlere yönlendiren yüzlerce reklamın olduğunu ortaya çıkardı.







Bu reklamların kullanıcıları Telegram gibi dış uygulamalara yönlendirdiğine de dikkat çekiliyor.

Meta ve Zuckerberg bu sorulara 6 Eylül'e kadar yanıt vermek zorunda.

Meta ise mektuba yanıt vereceklerini ve şirketin uyuşturucular ile ilgili yüz binlerce reklamı reddettiklerini açıkladı.

Ancak haberde geçmişte Meta'nın ABD'de "yasa dışı uyuşturucu satışını kolaylaştırmak" suçlamasıyla zaten bir soruşturmadan geçmiş olmasına ve buna rağmen reklamlar konusunda bir önlem almamasına dikkat çekiliyor.

Daha kötüsü tespit edilen reklamların Meta tarafından onaylanan ve para kazandıran reklamlar olması.

Bu reklamların birçoğunun başlıklarında, açıklamalarında, fotoğraflarında ve reklamveren hesap adlarında yasa dışı uyuşturuculara bariz referanslar içeriyor.

Şimdi neden META'nın dolandırıcılık yapan sitelerle ve fenomen paylaşımlarıyla yeterince mücadele etmediğini anlıyor musunuz?

Her gün on binlerce insan sahte sitelerin ve dolandırıcıların paylaşımlarının kurbanı oluyor.

Bunun en büyük nedeni bu sahte sitelerin ve dolandırıcıların META'ya reklam vermeleri.

Suç dosyası bu kadar kabarık olan internet devlerine Türkiye'de yasalara uyma çağrıları yapılınca da sosyal medyada "Özgürlüklere müdahale ediliyor" yorumları 'TT' oluyor!

Oysa özgürlükler bahane, reklam geliri şahane!

Uyuşturucu satışı reklamlarına onay veren bir patronun para için yapmayacağı şey olmaz!

ABD Kongresi bile ülkeye devasa vergi ödeyen Meta'yı dizginlemek için üst üste sorguya çekiyor. Bizde ise Meta'ya 'yasalara uy' çağırısı yapılınca yasakçı zihniyet oluyor.

Elbette Instagram'ı, Facebook'u vs. kapatmak çağımıza uygun aksiyonlar değil ama internet devlerinin de bir şekilde dizginlenmesi, yasalara uymalarının sağlanması gerekiyor.

***



EN MUTLU 10 İL

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu.

En mutlu şehirler sırasıyla şöyle: 1. Sinop, 2.

Afyon, 3. Bayburt, 4. Kırıkkale, 5. Kütahya, 6. Çankırı, 7. Düzce, 8. Uşak, 9. Siirt, 10. Şırnak.

Enteresan sonuçlar değil mi?







Bu şehirlerin hiçbiri tatillerde insanların akın akın gittiği turistik yerler değil.

Haberlere bile fazla konu olmuyorlar! Aslında haberlere konu olmadıkları ve sakin şehirler oldukları için bu listeye girdiler.

Trafik, kalabalık, çevre ve hava kirliliği insan ömrünü kısaltan unsurlar arasında yer alıyor.

Bu mutlu kentlerde ise nüfus az, trafikte saatlerce beklemek yok. Hava kirliği çoğunda yok denecek kadar az.

Bu şehirleri mutlu yapan unsurlardan biri de ekonomik avantajları. Ev fiyatları, kira, ulaşım büyük şehirlere göre daha ucuz.

İnsan az olunca gürültü, kalabalık, kavga ve adli olay oranları da düşük oluyor. Haliyle bu şehirlerde hayat daha huzurlu oluyor. Uzun ve mutlu yaşamanın anahtarı da stresiz yaşam ve huzur değil mi?

***



UZUN YAŞAMIN SIRRI AYAKKABI!

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul-Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden yuvarlandı.

Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

Muhtar'a acil şifalar diliyorum.

Bu olay bana iki Oscar'lı 90 yaşındaki aktör Michael Cain'in "Uzun yaşamın sırrı ne?" sorusuna verdiği şu yanıtı hatırlattı:







"Daha genç eş, abur cubur tüketmemek ve hep spor ayakkabı giymek. Düşmemeye de dikkat etmelisiniz." Muhtar düşerken ayağında ne vardı bilmiyorum ama 90 yaşındaki efsane aktör haklı.

Evet, uzun yaşamak için rahat bir spor ayakkabı giyip yere düşmemek de gerekiyor!

Muhtemelen Muhtar kafasını bir yere çarptı. Aslında basit bir kalça kırığı bile yaşlıların ömrünü kısaltmaya yetiyor.

Bunun nedeni ise sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalık olan osteoporoz (kemik erimesi).

Yaşlıların bir yeri kılırsa kolay kolay iyileşmiyor. Kırık sonrası hareketsiz yaşam yaşlıların hayatını kısaltıyor.

Araştırmalara göre kalça kırığını takip eden yıllarda kadınların yüzde 20-25, erkeklerin ise yüzde 31-35'i hayatını kaybediyor.

Ailenizdeki yaşlılara en uygun ayakkabı ve terlikleri giymelerini sağlayın ve düşme riskini azaltacak önlemler alın!

***



MARVEL VE DC SİNEMAYI BİTİRİYOR!

En son 'Succession' dizisiyle büyük oyunculuk sergileyen 78 yaşındaki Brian Cox, sinema sektöründe görülen çöküşten kısmen Marvel Sinematik Evreni'ni (MSE) sorumlu tutarak filmlerin gişe başarısı uğruna özgünlüklerini kaybettiğini savundu:

"Olan şu, televizyon eskiden sinemanın yaptığını yapıyor. Bence sinema çok kötü durumda. Bence kısmen Marvel, DC ve tüm bunlar arasındaki görkem unsuru nedeniyle yerini kaybetti..."







Marvel ve DC'nin süper kahraman filmleri bol efekt ve aksiyonla büyük gişe başarıları elde ediyorlar ama sinemasal açıdan etkileyici öykülere sahip değiller. Senaryo ve içerik çok zayıf.

İddia ediyorum; bugün 'Titanic', 'Son İmparator' vs. gibi bol Oscar'lı gişe canavarları şimdi çekilseydi eski başarılarını yakalayamazlar.

Çünkü Marvel ve DC, insanların sinemadan beklentilerini ve alışkanlıklarını değiştirdiler.

Sanatsal, sosyal içerikli filmler artık salon bile bulamıyorlar!

***



Altyazı

"Sende sessiz kalma yeteneği var, bu da seni paha biçilmez bir arkadaş kılıyor." (Sherlock Holmes)